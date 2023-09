Ein Heimaturlauber als Pressbaumer Geheimwaffe

Wer die Definition für den Begriff „Man of the Match“ sucht, muss beim Meisterschaftsspiel Eichgraben – Pressbaum am 8. September 2023 nachschlagen. Selten prägt ein einzelner Spieler eine Partie so, wie es am Freitagabend Ulrich Brieger tat.

Der Außenverteidiger kam nach 45 Minuten in der Reserve zu seinem ersten Saisoneinsatz. Er wurde in der 61. Minute beim Stand von 2:1 eingetauscht, traf zum Ausgleich (65.), provozierte mit lästigem Zweikampfverhalten eine Tätlichkeit von Lazar Knezevic (69.), erzielte das Siegtor (82.), zog beim Jubel das Leiberl aus, sah dafür Gelb und beendete die One-Man-Show aufgrund wiederholten Foulspiels mit einer gelb-roten Karte (88.). Für Tabellenführer Eichgraben war es der erste Punktverlust, für Pressbaum der erste Punktgewinn. Die offiziell 250 Zuseher waren Zeugen einer faustdicken Überraschung geworden.

Eichgrabener als Pressbaums „Joker“

Dass Matchwinner Brieger in Eichgraben wohnt und seinem Stammklub so in die Suppe spuckte, verlieh der Geschichte zusätzliche Würze. Als wäre es nicht genug gewesen, dass der 24-Jährige sich nur auf Heimaturlaub befand. Brieger ist Berufssoldat, zurzeit im Auslandseinsatz im Libanon und für den Kader von USV-Trainer Peter Gimplinger im Herbst eigentlich gar nicht eingeplant. Doch Florin Berari, der zuletzt noch gespielt hatte, kehrte in seine rumänische Heimat zurück und steht nun nicht mehr zur Verfügung. Beim USV herrschte ein Mangel an Defensivkräften. So kam Brieger zu seinem Einsatz.Gimplinger: „Jede Aktion war ein purer Willensakt“„Er hatte einfach die Freiheit im Kopf, die uns in letzter Zeit gefehlt hat. Jede Aktion von ihm war ein purer Willensakt. Das soll aber nicht die Leistung der anderen schmälern, jeder hat seine Aufgaben erledigt“, resümiert Gimplinger. „Ich hoffe, dass das der Befreiungsschlag war, den wir gebraucht haben. Wir haben gegen einen Meisterschaftsanwärter gespielt. Vom Tempo her war es ein hochklassiges Spiel für die 2. Klasse.“

„Oben ohne“-Jubel sorgt für Gesprächsstoff

„Man hat gemerkt, dass Pressbaum unbedingt anschreiben wollte“, sagt Eichgrabens sportlicher Leiter Halim Redzep. „Aber der Schiri hat viel zugelassen. Knezevic wurde zum wiederholten Mal von hinten gefoult. Die rote Karte ist aber vertretbar.“ Er beklagt die mangelnde Chancenverwertung: „Wir hatten am Ende noch vier Hunderter.“ Andi Haas traf nur die Stange. Zu Briegers Oben-Ohne-Einlage meinte Redzep: „Ich habe ihm nach dem Spiel gesagt, dass man das gegen den Ex-Verein nicht macht. Er hat gegrinst. Wir kennen uns gut.“