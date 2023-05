Titelrennen: Da waren's nur noch drei

Nur mehr sechs Runden bis zum Saisonende - und der Titelkampf bleibt spannend wie schon lange nicht. Zwei Meisterkandidaten sind bereits am Freitag im Einsatz. Der Drittplatzierte Hafnerbach empfängt die SG Hohenberg, die sich zuletzt im Derby Türnitz beugen musste. Fraglich sind bei der Spielgemeinschaft noch Muhammed Yildiz und Timo Mayerhofer. Coach Ercan Gürbüz zeigt sich nach der knappen Niederlage im Derby gegen Türnitz zuversichtlich: „Wenn der Einsatz und auch die Spielfreude so passt wie bei den letzten Spielen und wir im Abschluss effektiver werden, ist auch in Hafnerbach ein Punkt drin.“

Klare Fronten im Wienerwald-Duell

Spitzenreiter Purkersdorf - in der Rückrunde noch ohne Punkteverlust (sieben Partien, 21 Zähler) - bittet den SV Altlengbach zum Wienerwald-Duell. Prager & Co sind dabei klar zu favorisieren, haben das Aufeinandertreffen im Herbst mit 4:1 für sich entschieden. „Solche Partien sind mitunter die schwierigsten. Es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit“, sagt FCP-Coach Jürgen Novara. Altlengbachs Sportchef Gal: „Wir können nur gewinnen...“

Traisen will auch Anzbach überraschen

Schlusslicht Harland matcht sich am Samstag mit dem ASK Wilhelmsburg. Eine Schnittpartie steht Maria Anzbach ins Haus. Daheim müssen die „Grünen“ voll anschreiben, um noch eine Minichance zu wahren. „Fünf Punkte sind zu viel, so realistisch muss man sein“, winkt Trainer Bernhard Hofbauer. Er sieht seine Elf trotz des Rückschlags (0:3 gegen Purkersdorf) weiter im Fahrplan. „Der Aufstieg war in dieser Saison nicht unser primäres Ziel. Wir können damit umgehen und wissen die Niederlage einzuordnen.“. Kontrahent Traisen hat im Frühjahr aber schon einige der Großen ärgern können. „Wir haben jetzt drei Spiele gegen starke Gegner nicht verloren und werden uns nicht verstecken. Das Selbstvertrauen ist da, um auch in Maria Anzbach zu punkten“, hofft Traisens Trainer Robert Möderndorfer.

Prall gefülltes Fußballprogramm in Neulengbach

Ein Doppelevent steigt am Samstag im Wienerwaldstadion. In der Bundesliga treffen die USV-Ladies auf die Vienna (14 Uhr), im Anschluss kicken die Reserveteams - und um 20 Uhr wird's für die Neulengbacher Männer gegen Pyhra ernst. Nach der schwachen Leistung in Traisen fordert Trainer Gerhard Henke eine Leistungssteigerung ein. „Wir brauchen wieder mehr Feuer im Team. Es wird auch Umstellungen geben“, sagt der Trainer der Neulengbacher. Personell kann er bis auf Matzel aus dem Vollen schöpfen.

Zur Sonntagsmatinée in Böheimkirchen gastieren die Eichgrabener. Haas ist nach seiner roten Karte gegen Altlengbach gesperrt. „Wir sind nicht Favorit, wir wollen aber überraschen“, sagt SVE-Coach Nebojsa Trucic und hofft auf eine bessere Chancenauswertung als zuletzt.

Türnitz brennt auf Sieg

Purkersdorf-Verfolger Türnitz bekommt's am Sonntag mit Pressbaum zu tun. Ondrej Havlicek ist gesperrt, Daniel Brunclik noch verletzt. Dafür sollte mit Christian Anzberger den Türnitzern ihr wohl torgefährlichster Spieler wieder zur Verfügung stehen. Lukas Novotny, Michael Kausl und Hynek Seman sind noch fraglich. „Zu Hause zählt nur ein Sieg, wir versuchen alles um die drei Punkte einzufahren“, versichert SVT-Trainer Robert Leimer. Es wäre eine Premiere in der fußballerischen Neuzeit, bis auf das 1:1 im Remis behielt in den Vergangenheit Pressbaum stets die Oberhand.

„In der Liga kann jeder jeden schlagen“, ist sich SVP-Trainer Gimplinger sicher. Er hofft, dass Patrick Uhlig rechtzeitig fit wird. „Mit ihm sind wir eine Klasse stärker.“ Florin Berari muss aufgrund seiner neunten gelben Karte aussetzen.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach - SG Hohenberg/St.Aegyd (F. Schwarzl), Purkersdorf - Altlengbach (P. Busch).

Samstag, 16.30 Uhr: Harland - Wilhelmsburg (Steigberger), Maria Anzbach - Traisen (Özdogan); 20 Uhr: Neulengbach - Pyhra (S. Allinger).

Sonntag, 11 Uhr: Böheimkirchen - Eichgraben (Pejkovic); 16.30 Uhr: Türnitz - Pressbaum (Marco Obritzberger).