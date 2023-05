Wilhelmsburg schlägt spät zurück

Wilhelmsburg - Böheimkirchen 1:1. Der SV Böheimkirchen begann druckvoll, Kosovar Basholli, der in die Startelf zurück war, ließ nach wenigen Spielminuten einen Sitzer aus. “Nach sechs Minuten kann es schon 2:0 für uns stehen”, sagt Böheimkirchens Trainer Mario Pemmer, dessen Team auch in weitere Folge zu Chancen kam. Doch auch der ASK Wilhelmsburg, der bereits in der 7. Minute wechseln musste – Lirak Krasniqi musste wegen Oberschenkelproblemen w. o. geben –, hatte im Verlauf der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten, die besten vergaben Fabian Köberl (11.) und Jemin Krasniqi (37.). Dass es zur Pause noch 0:0 stand, war bemerkenswert.

Avdulahu bricht den Bann

Auch in der zweiten Halbzeit benötigten die Mannschaften noch Zeit, um das Visier richtig einzustellen. Als ersten gelang das Böheimkirchens Kresnik Avdulahu, der in der 63. Minute die Führung für die Gäste erzielte. Nach einem Corner köpfelte er an der zweiten Stange ein, ASK-Goalie Maximilian Griessler reklamierte vergeblich, gefoult worden zu sein. Danach hatten die Gäste das 2:0 am Fuß, doch einmal verfehlte David Steiner verfehlte mit einem Volley das Tor, einmal agierte Chibuzo Oguegbu zu eigensinnig und auch zu überhastet.

Flanke ins Glück

So kamen die Hausherren in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Eine abgerissene Flanke von Simon Stiefsohn senkte sich über SVB-Schlussmann Maximilian Damm hinweg ins Tor. “Es war ein glücklicher Treffer, aber Simon hat ihn nach guten Leistungen sich sehr verdient!”, sagt ASK-Coach Christian Neulinger. Die Partie endete mit einem Unentschieden, das keinem wirklich weiterhilft. “Nach dem Spielverlauf sind das zwei verlorene Punkte für uns”, hält Pemmer fest. “Aber wenn man die Tore nicht macht, dann bekommt man sie.” Neulinger fasst zusammen: “Generell war es von beiden Seiten keine berauschende Partie. Im Großen und Ganzen ist das Ergebnis meiner Meinung nach gerecht.”

Wilhelmsburg - Böheimkirchen 1:1. Der SV Böheimkirchen begann druckvoll, Kosovar Basholli, der in die Startelf zurück war, ließ nach wenigen Spielminuten einen Sitzer aus. "Nach sechs Minuten kann es schon 2:0 für uns stehen", sagt Böheimkirchens Trainer Mario Pemmer, dessen Team auch in weitere Folge zu Chancen kam. Doch auch der ASK Wilhelmsburg, der bereits in der 7. Minute wechseln musste – Lirak Krasniqi musste wegen Oberschenkelproblemen w. o. geben –, hatte im Verlauf der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten, die besten vergaben Fabian Köberl (11.) und Jemin Krasniqi (37.). Dass es zur Pause noch 0:0 stand, war bemerkenswert.

Avdulahu bricht den Bann

Auch in der zweiten Halbzeit benötigten die Mannschaften noch Zeit, um das Visier richtig einzustellen. Als ersten gelang das Böheimkirchens Kresnik Avdulahu, der in der 63. Minute die Führung für die Gäste erzielte. Nach einem Corner köpfelte er an der zweiten Stange ein, ASK-Goalie Maximilian Griessler reklamierte vergeblich, gefoult worden zu sein. Danach hatten die Gäste das 2:0 am Fuß, doch einmal verfehlte David Steiner verfehlte mit einem Volley das Tor, einmal agierte Chibuzo Oguegbu zu eigensinnig und auch zu überhastet.

Flanke ins Glück

So kamen die Hausherren in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Eine abgerissene Flanke von Simon Stiefsohn senkte sich über SVB-Schlussmann Maximilian Damm hinweg ins Tor. "Es war ein glücklicher Treffer, aber Simon hat ihn nach guten Leistungen sich sehr verdient!", sagt ASK-Coach Christian Neulinger. Die Partie endete mit einem Unentschieden, das keinem wirklich weiterhilft. "Nach dem Spielverlauf sind das zwei verlorene Punkte für uns", hält Pemmer fest. "Aber wenn man die Tore nicht macht, dann bekommt man sie." Neulinger fasst zusammen: "Generell war es von beiden Seiten keine berauschende Partie. Im Großen und Ganzen ist das Ergebnis meiner Meinung nach gerecht."

07.05.2023 16:30

Statistik:

Wilhelmsburg - Böheimkirchen 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (63.) Avdulahu, 1:1 (85.) Stiefsohn

Karten: Brandauer (27., Gelbe Karte Unsportl.), Köberl (77., Gelbe Karte Kritik)Steiner (76., Gelbe Karte Foul), Damm (54., Gelbe Karte Unsportl.), Gwiss (36., Gelbe Karte Foul), Walzl (15., Gelbe Karte Unsportl.), Ofner (16., Gelbe Karte Unsportl.), Demiri (57., Gelbe Karte Unsportl.)

Wilhelmsburg: Lannersdorfer, Gürbüz, Krasniqi Jemin, Brandauer, Griessler, Köberl Fabian, Schuster, Navratil (77. Tiffi), Stiefsohn, Schick (71. Weber), Krasniqi Lirak (7. Karner)

Böheimkirchen: Ofner (40. Hikmet), Basholli Endris, Steiner, Kerschner (77. Bajrami), Oguegbu, Damm, Gwiss, Avdulahu, Walzl (66. Schmid), Basholli Kosovar, Demiri

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic

07.05.2023 16:30

Statistik:

Wilhelmsburg - Böheimkirchen 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (63.) Avdulahu, 1:1 (85.) Stiefsohn

Karten: Brandauer (27., Gelbe Karte Unsportl.), Köberl (77., Gelbe Karte Kritik)Steiner (76., Gelbe Karte Foul), Damm (54., Gelbe Karte Unsportl.), Gwiss (36., Gelbe Karte Foul), Walzl (15., Gelbe Karte Unsportl.), Ofner (16., Gelbe Karte Unsportl.), Demiri (57., Gelbe Karte Unsportl.)

Wilhelmsburg: Lannersdorfer, Gürbüz, Krasniqi Jemin, Brandauer, Griessler, Köberl Fabian, Schuster, Navratil (77. Tiffi), Stiefsohn, Schick (71. Weber), Krasniqi Lirak (7. Karner)

Böheimkirchen: Ofner (40. Hikmet), Basholli Endris, Steiner, Kerschner (77. Bajrami), Oguegbu, Damm, Gwiss, Avdulahu, Walzl (66. Schmid), Basholli Kosovar, Demiri

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic