Pyhra holt sich den Derbysieg in Überzahl

Wilhelmsburg - Pyhra 1:3. Der ASK Wilhelmsburg hatte in der Anfangsphase die besseren Chancen, Fabian Köberl hatte in der 8. Minute die Chance auf eine frühe Führung, doch schoss den Ball über das Tor, in der 10. Minute konnte SCP-Goalie Julian Balzer einen Schuss von Erhan Gürbüz noch zur Ecke abwehren. Beide Mannschaften hatten bei regnerischen Verhältnissen Mühe, auf dem tiefen und unebenen Boden, ein Fußballspiel aufzuziehen. Die Partie lebte vom Kampf, es gab viele Zweikämpfe – und nicht immer fiel es den Beobachtern leicht, da den Überblick zu behalten.

Zwei Elfer vor der Pause

Das traf auch auf den Schiedsrichter zu, der in der 31. Minute auf ein Foul von ASK-Goalie Eric Wittich entschied und in der 38. Minute auf ein Foul an Lirak Krasniqi. Beide Male zeigte er auf den Elfmeterpunkt, beide Elfer wurden verwandelt. Zuerst traf Michal Valjent für Pyhra, danach Köberl für Wilhelmsburg. „Das hat, glaube ich, nur der Schiedsrichter gesehen“, sagt SCP-Coach Gerald Schwingenschlögl. ASK-Trainer Christian Neulinger wunderte sich jedenfalls auch. In der 42. Minute verfehlte ein Valjent-Freistoß das Tor nur knapp, in der 44. Minute ließen Manuel Navratil und Milovan Murisan eine Doppelchance für Wilhelmsburg aus. Mit 1:1 ging es in die Halbzeit.

Wittich hält Wilhemsburg im Spiel

Nach dem Seitenwechsel tat sich nicht viel, bis es in der 62. Minute zum dritten Mal Elfmeter gab. Christoph Brandauer holte Ky Nguyen von den Beinen. Diesmal war es immerhin für Schwingenschlögl eine „klare Sache“, Neulinger war auch bei dieser Entscheidung skeptisch. Im Endeffekt war es egal, da Wittich den Schuss parieren konnte. Wilhelmsburg war zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt, da Innenverteidiger Johannes Fischer nach einem Eckball einen Konter unterband und für das taktische Foul die gelb-rote Karte sah (54.). In Unterzahl kam der ASK aber noch zu einer Topchance: Nach einem weiten Ausschuss von Wittich verlängerte Köberl den Ball zu Navratil, der allein aufs Tor laufen konnte, im Eins-gegen-eins gegen Balzer aber am langen Eck vorbeischoss.

Valjent bringt Pyhra auf Kurs

Auf der anderen Seite fehlte den Hausherren bei einem Freistoß von Christoph Hagenauer komplett die Zuordnung. Valjent konnte unbedrängt einköpfeln – und Pyhra nahm Kurs auf den Sieg. Die letzten Angriffsbemühungen der Gastgeber brachten bei immer stärker werdenden Regen nichts mehr ein, beim SCP fand der 16-jährige Florin-Ionut Sima eine gute Chance auf das 3:1 vor. Für die endgültige Entscheidung sorgte aber Christopher Lehr. Pyhras Winterneuzugang, der in der 36. Minute für den am Knie verletzten Marcel Bachinger in die Partie gekommen war, fixierte mit seinem ersten Saisontor den Endstand (88.).

Neulinger: „Gelb-Rot war spielentscheidend“

„Es waren auf beiden Seiten einige fragwürdige Entscheidungen dabei“, sagt Neulinger. „Bei der gelb-roten Karte hat es nichts zu diskutieren gegeben. Und sie war leider spielentscheidend. Irgendwie sitzt bei uns noch die 1:7-Niederlage im letzten Testspiel in den Köpfen. Spielerisch klappt wenig. Und wir machen zu viele Fehlpässe.“ Schwingenschlögl freute sich über den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Rückrunde: „Die Partie kann auch anders ausgehen. Aber wir haben den Sieg verdient. Wir haben mehr fürs Spiel gemacht und besser Fußball gespielt.“

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Fabian Köberl (38., Elfmeter), Gast Christopher Lehr (88.), Gast Michal Valjent (31., Elfmeter), Gast Michal Valjent (69.)

Wilhelmsburg: Eric Wittich, Harald Aigelsreiter, Mario Springer, Erhan Gürbüz, Manuel Navratil, Christoph Brandauer, Milovan Murisan, Lirak Krasniqi, Marcel Schick, Johannes Fischer, Fabian Köberl, Maximilian Griessler, Tim Lannersdorfer, Simon Stiefsohn, Thomas Glaninger, Manuel Karner, Benjamin Schuster, Tim Lannersdorfer (56. statt Milovan Murisan), Thomas Glaninger (78. statt Mario Springer), Benjamin Schuster (78. statt Erhan Gürbüz)

Pyhra: Julian Balzer, Jakob Bernhard, Mario Nolz, Christoph Hagenauer, Alexander Höpp, Adam Mihalik, Michal Valjent, Cao Ky Nguyen, Kilian Pedevilla, Niklas Rudolf, Marcel Bachinger, Philipp Neulinger, Sebastian Wiesbauer, Lukas Zinner, Nicholas Hagenauer, Florin-Ionut Sima, Christopher Lehr, Christopher Lehr (36. statt Marcel Bachinger), Florin-Ionut Sima (67. statt Niklas Rudolf), Sebastian Wiesbauer (89. statt Michal Valjent), Lukas Zinner (89. statt Christoph Hagenauer)

Karten: Erhan Gürbüz (33. Gelb Foul), Johannes Fischer (34. Gelb Foul), Mario Springer (43. Gelb Foul), Christoph Brandauer (62. Gelb Foul), Mario Nolz (39. Gelb Kritik), Niklas Rudolf (56. Gelb Kritik), Florin-Ionut Sima (76. Gelb Unsportl.), Christopher Lehr (80. Gelb Unsportl.), Johannes Fischer (54. Gelb-Rot Foul)