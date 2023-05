Die Verfolger blasen zum Angriff

Nach der zweiten Niederlage der Enzesfelder in Folge, verspricht das Meisterschaftsfinish ein dramatisches zu werden. Gleich drei Mannschaften sind hinten in Lauerstellung.

Die Pottensteiner gelten als der härteste Brocken für Enzesfeld, sie könnten nach dem direkten Duell in Woche 23 erstmals von der Spitze lachen. Coach Lukas Grand bemüht sich dennoch weiterhin um die Außenseiterrolle: „Ich selber habe das Spiel von Enzesfeld nicht gesehen aber Spieler von uns haben es in der WhatsApp Gruppe getickert. Natürlich wollen wir den Abstand verkürzen aber der Aufstieg ist dieses Jahr nicht das Ziel - den Druck hat Enzesfeld“, so Grandl.Wenn sich zwei streiten freut sich oftmals ein Dritter, denn auch Leobersdorf ist, bei einem Spiel mehr, nur mehr einen Punkt hinter dem Leader aus Hirtenberg.

Mit dem Titelkampf möchte sich Spielertrainer Christopher Scharrach dennoch so wenig wie möglich beschäftigen: „Im Prinzip ändert sich nichts. Enzesfeld ist weiterhin Tabellenführer und sie haben es in der eigenen Hand. Wir haben es nicht selber in der Hand, müssen jedes Spiel gewinnen und auf einen Umfaller der Anderen hoffen. „Theoretische Chancen gibt es damit auch für Alland, doch Trainer Roland Babanits möchte davon nichts wissen: „Ich persönlich schaue von Spiel zu Spiel und nicht auf die Tabelle. Natürlich weiß ich, dass das bei den Spielern teilweise anders ist. “