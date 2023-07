Duo schlüpft in die Favoritenrolle

Mit Pottenstein und Leobersdorf als Favoriten sowie Felixdorf als Außenseiter gehen die Vereine der 2. Klasse Triestingtal in das Meisterschaftsrennen der nächsten Saison. So meinen es jedenfalls die Vereinsfunktionäre in der Spielklasse selbst, die doch einen Überblick über die Gesamtsaison haben sollten!

Bei der Gruppensitzung der 2. Klasse Triestingtal wurde nicht nur der Gruppenvorstand um Robert Knollmüller einstimmig bestätigt, sondern es wurde auch der Spielplan endgültig festgelegt und die Regeländerungen besprochen. Angekündigt wurde auch eine Vereinsumfrage unter allen Vereinen der ersten und zweiten Klassen im Industrieviertel im kommenden Herbst. Dabei geht es um die Frage, ob die Vereine lieber kleinerer Spielklassen (10 – 12 Vereine) oder doch größere Spielklassen (13/14 Vereine) haben wollen.

Wenn's Bälle „regnet“

Der anwesende Bürgermeister von Trumau, Nationalrat Andreas Kollross, spendierte jedem Verein der Spielklasse einen Matchball! Die vier vom entschuldigt abwesenden Bürgermeister von Pfaffstätten, Abgeordneten zum NÖ-Landtag Christoph Kainz, verlosten Matchbälle gingen an Alland, Felixdorf, Pfaffstätten und Tribuswinkel. Eine Einladung zu Speis‘ und Trank gab es vom Hirtenberger Bürgermeister Karl Brandter.

In gemütlicher Atmosphäre wurde nach Sitzungsende die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zwischen Verbandsfunktionären, Vereinsfunktionären, Schiedsrichtervertretern und Politikern intensiv genutzt – mit eine Grundlage für die insgesamt gute Stimmung in der 2. Klasse Triestingtal!