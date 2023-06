Ein Abschied und Verbandskritik

Nach einer starken Pfaffstättner-Rückrunde kommt die erste Trainerentlassung in dieser Sommerpause überraschend: Es trifft Trainer Marek Kascak.

Dieser nimmt die Nachricht, die ihm der Verein die vergangene Woche mitgeteilt hat, mit Fassung: „Nach vier Jahren ist das natürlich sehr schade aber so ist der Fußballsport und das muss ich akzeptieren. Es gibt auch gar keine negativen Gedanken gegenüber dem Verein oder dergleichen.“

Wohin es den nunmehrigen Ex-Trainer zieht ist für Kascak noch unklar, sogar ein Verbleib im Verein wäre grundsätzlich denkbar: „Ich weiß es noch nicht und muss mir das jetzt einmal gut überlegen. Mir wurde auch angeboten im Nachwuchs bei Pfaffstätten weiterzuarbeiten aber noch habe ich keine Entscheidung getroffen.“

Veränderung wegen eigenem Nachwuchs

Pfaffstättens Sportlicher-Leiter Christian Brosig bringt auf Nachfrage Klarheit in die Angelegenheit: „Wir wollen auf unseren Nachwuchs schauen und es gibt in ganz Niederösterreich keine U18-Meisterschaft. Also werden wir den gesamten Kader der U17 vorerst mit der Kampfmannschaft mittrainieren lassen“, erklärt Brosig.

Neuer Cheftrainer des ausgebauten Trainerteams soll demnach U17-Coach Amel Dzananovic werden, der die erfolgreiche U17 bereits seit neun Jahren trainiert.

Für Brosig ein ärgerlicher Zustand, der vor allem vom Verband hätte gelöst werden müssen: „Es gibt in Niederösterreich nicht einen 18er Bewerb. Das sind Jugendliche, die dem Fußballsport teilweise völlig verloren gehen und da hätte man Lösungen finden müssen.“