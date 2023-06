Eine Schicksalswoche im doppelten Sinn

Sezer Özkan hält den Ball gerne flach. Zu oft schrammten seine Enzesfelder in der Vergangenheit am ersehnten Titel vorbei. Doch das 4:1 in Gumpoldskirchen wertet auch der Enzesfelder Trainer als „Schlüsselspiel“. Am Samstag können Nihat Güzel & Co daheim gegen Schlusslicht Klausen-Leopoldsdorf alles klar machen. „Wir warten schon so viele Jahre auf diesen Tag“, räumt Özkan ein. Und warnt zugleich: „Um vor eigenem Publikum zu gewinnen, müssen wir bis zuletzt konzentriert bleiben.“ Damit's dem BSV nicht wie dem BVB in Deutschland ergeht.

Die letzten 13 Partien gegen die Spielgemeinschaft Klausen/Altenmarkt haben die Enzesfelder gewonnen. Sieg Nummer 14 wäre ein ganz besonderer für den Traditionsklub.Sooßer Pause, wenn

alle Stricke reißenWährend sich Enzesfeld voraussichtlich nach oben verabschiedet, droht der 2. Klasse Triestingtal auch ein Abgang der unangenehmen Art. Beim SV Sooß arbeitet Obmann Peter Miglitsch an einem Plan B für den Sommer. Mit Patrick Pfaffenberger, Thomas Luger, Maximilian Köck und Manuel Fischer hängen im Sommer vier Routiniers die „Packl'n“ an den Nagel. Für die Weinortler mit dem bestehenden Kader nicht zu kompensieren. „Wir telefonieren ohnehin jetzt schon immer herum, wer die Woche Zeit hat und einspringen kann“, schildert Miglitsch das nervenzehrende Prozedere. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf einer näheren Zusammenarbeit mit Landesligist Bad Vöslau — bis hin zu einer Spielgemeinschaft. „Das muss sich aber bis zur dritten Juniwoche entscheiden. Wenn es nicht klappt, legen wir mit der Kampfmannschaft ein Jahr Pause ein“, kündigt der Sooßer Vereinschef an. Im kommenden Jahr soll die eigene U15-Mannschaft so weit sein. „Jetzt wollen wir die Burschen nicht einfach verheizen.“