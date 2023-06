Enzesfeld am Ziel der Träume angelangt

Eine ungeschlagene Saison reichte letztes Jahr nicht um den BSV Enzesfeld/Hirtenberg zum Meister zu krönen, davor machte Corona den Hirtenbergern einen Strich durch die Rechnung. Umso emotionaler war der Sieg der Titelgewinn am vergangenen Samstag: „Der Druck war nach dem Pfaffstätten Spiel sehr hoch aber ich habe immer gemeint, dass eine Gewinner-Mannschaft Reaktion zeigt und das hat meine Mannschaft getan. Der Titel nach 38-Jahren. Die Jungs haben Geschichte geschrieben, das ist meine Meinung“, so der emotionale Trainer, Sezer Özkan, nach dem Spiel.Vor wenigen Woche war mit Josef „Pepi“ Seidl ein Enzesfelder Urgestein und Mentor von Sezer Özkan verstorben, auch diesen hatte Özkan bei all den Emotionen nicht vergessen: „Wir waren ihn kurz vor seinem Ableben besuchen und er hat gesagt: „Er würde sich noch einen Titel von Enzesfeld wünschen'", diesen Wunsch konnte ihn die Mannschaft nun erfüllen.

Ein ganz besonderer Tag war es auch für Enzesfeld Goalgetter Yasin Ceylan. Der Stürmer steuerte gegen Klausen nicht nur unglaubliche sechs Tore zur Enzesfelder-Meisterfeier bei, sondern schob sich damit auch auf den ersten Rang im Rennen um die Torschützenkrone. „Es war ein unglaublicher Tag für uns und wir haben auch am Platz wirklich ein Fußballfest abgeliefert. Die Mitspieler haben mir zugearbeitet und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Das große Ziel haben wir endlich erreicht und jetzt will ich noch bester Torschütze werden, für die perfekte Saison“, strotzt Ceylan vor Selbstvertrauen.

Auch bei Sektionsleiter Thomas Meyer sind an dem so emotionalen Tag die „ein oder andere Träne geflossen“, doch nun beginnt für den Architekten der Mannschaft eine weitere herausfordernde Zeit. „Wir wollen die Mannschaft so gut es geht halten und verstärken. Als diese Mannschaft eine Liga höher spielen zu können, hätten sich alle verdient“, so Meyer. Der Höhenflug des ehemaligen Dauerkonkurrenten Berndorf sorgt aber laut Meyer nicht für Größenwahn: „Das ist eine beachtliche Leistung aber natürlich haben sie sich noch einmal ordentlich verstärkt. Wir wollen natürlich auch in der 1. Klasse mitspielen aber das Ziel wird es erstmal sein anzukommen und die Klasse zu halten.“