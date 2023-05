Enzesfelds Titeltraum ist zum Greifen nah

Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert. Der BSV Enzesfeld gehört zu den „Urgesteinen“ seit der Gründung der Triestingtalklasse, seit Jahren zum Inventar im Spitzenfeld. Nur eins ist nicht „passiert“: Der Titel. Heuer soll's soweit sein. Nach dem 1:1 im Schlager gegen Pottenstein geht die Truppe von Sezer Özkan mit vier Punkten Vorsprung in die letzten drei Runden.

„Noch sind wir nicht durch“, warnt der Trainer vor den ausstehenden Partien gegen Gumpoldskirchen, Schönau und die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt. Gratulationen zum Meistertitel? „Die nehme ich erst an, wenn alles fix ist. Jetzt müssen wir die Konzentration hoch halten.“ Der Last-Minute-Ausgleich gegen die Pottensteiner durch Dominik Bauer (90.) ließ an der Linie ganze Felsen vom Herzen purzeln. „Wenn wir die Partie verlieren, ist der Druck enorm“, freut sich Sektionsleiter Thomas Meyer, dass dieser Kelch an seinen Enzesfeldern vorübergegangen ist. Bewusst hat man die Pottenstein-Partie abgewartet, ehe es in die Verlängerungsgespräche mit dem Team geht. „Ohne Aufstieg wäre es schwer, den Kader zu halten“, räumt Meyer ein.

Verfolger Pottenstein hat den Titel schon abgehakt. „Ich glaube nicht, dass für uns noch etwas vom LKW herunterfällt“, spekuliert Trainer Lukas Grandl nicht mehr mit Platz eins. „Die Enzesfelder waren so oft Zweiter, werden nicht unverdient Meister.“

Vergangenes Jahr musste die Enzesfelder dem SC Berndorf den Vortritt lassen. In der abgebrochenen Covid-Saison 2020/21 lag man vorne, 2019/20 zum Zeitpunkt des Abbruchs zwei Zähler hinter Berndorf. 2019 jubelte Oberwaltersdorf, auf Platz zwei: Enzesfeld. 2018 „finishte“ man ebenfalls als Vize, sechs Zähler hinter Meister Pfaffstätten. Heuer will der vermeintlich ewige Zweite nicht mehr den anderen beim Feiern zuschauen. „Wir kommen immer näher, sind aber noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen“, hält Sezer Özkan den Ball flach.