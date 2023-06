Felixdorf ist nur einmal im Jahr

Nachdem die Klasseneinteilung für die Saison 2023/24 bekannt wurde, überlegte Felixdorf Einspruch einzulegen. Zum Hintergrund: Eigentlich ist Felixdorf als Wiener Neustädter Bezirksverein ein Fall für die 2. Klasse Steinfeld, anders als die Badener Bezirksvereine Pottendorf und Wampersdorf, die aber in der Felixdorfer Wunschliga bleiben. Felixdorf muss hingegen aufgrund der geographischen Nähe zu Leobersdorf, Schönau und Co. in die 2. Klasse Triestingtal.

Der Verein ist mit der Entscheidung zwar unglücklich, sah aber von der Möglichkeit eines Einspruchs ab, das berichtete Felixdorf-Sportchef Franz Mathois der NÖN: „Es ist sinnlos. Der Verband fährt da über die Vereine drüber“, knurrt Mathois, der finanzielle Einbußen und Zuschauerschwund befürchtet: „Trotzdem wollen wir nach vorne schauen und nach den beiden Abstiegen wieder in die Spur finden“, heißt in der Triestingtal die Spitzenplätze anvisieren. Doch was sagen die Vereine in der Liga, im Speziellen Alland und Klausen-Leopoldsdorf, für die es um die 40 Minuten Fahrtzeit und mehr bedeutet?

Jürgen Eibenberger, Sportlicher Leiter in Alland, sieht es gelassen: „Für uns steht der Sport im Vordergrund. Daher freuen wir uns auf die neue Saison, aber auch auf die neue Situation. Felixdorf ist sportlich gesehen sicher ein attraktiver Gegner. Warum seitens des Verbandes die Wahl auf Felixdorf gefallen ist, werden und wollen wir nicht kommentieren. Wirtschaftlich betrachtet, sind solche Meisterschaftspartien natürlich keine Publikumsmagneten. Aufgrund der geografischen Lage haben wir sowieso nur ein „richtiges“ Heimderby in der Saison. Wir wollen bei jedem Heimmatch unseren Zuschauern etwas bieten um eine Konstanz bei zahlenden Besuchern zu erreichen. Eine Anreise von 45 Minuten ist jedem zumutbar und daher keine große Herausforderung.“

Dass es eben nur ein Mal pro Saison zum Auswärtsspiel kommt, betont auch Dominik Karlik, Trainer bei Klausen-Leopoldsdorf: „Einfluss darauf haben wir ja eh nicht, von daher müssen wir es so annehmen und akzeptieren. Die Anreise ist verhältnismäßig echt sehr lange, aber da wir ja eh nur ein Spiel pro Saison in Felixdorf haben ist es verschmerzbar.“

Während es für das Duo doch ein weiter Weg ist, hat Blumau-Obmann Erwin Graber eine weit kürzere Distanz zu bewältigen: „Ich kann dazu nicht viel sagen. Von der Nähe her ist es für uns ein kleines Derby.“