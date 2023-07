„Leo“ rüstet auf

Im Wettrüsten für die kommende Saison schlägt Leobersdorf kräftig am Transfermarkt zu. Für das Tor verpflichtet die Truppe von Christopher Scharrach den ehemaligen Berndorfer Meistergoalie Jörg Zagler. Von Aufsteiger Enzesfeld kommt Mittelfeldspieler Adrian Demirel. Vom direkten Konkurrenten aus Pottenstein Yannick Pollek. Dazu kommen noch Grigorios Pegios (Bad Vöslau), Niklas Bleimuth (Sooß), sowie Gerald Hartberger und Tian Stögerer vom SC Matzendorf.

„Wir haben den Kader qualitativ und quantitativ erweitert. Jetzt gilt es die neuen Spieler so schnell wie möglich in die Mannschaft und in das Spielsystem zu integrieren“, freut sich Trainer Christopher Scharrach bereits auf die Vorbereitung.