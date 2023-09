Leobersdorf setzt Zeichen für Toleranz

Ein Zeichen wollten die Leobersdorfer setzen nach einem Spiel in der Woche zuvor, als ein Klausen-Leopoldsdorfer Spieler rassistisch beschimpft worden sein sollen. „Das nächste Mal treten wir ab“, zeigte sich Trainer Dominik Karlik entsetzt. „Wir haben uns das Spiel Klausen-Leopoldsdorf gegen Alland angeschaut und waren negativ überrascht, welche Äußerungen von den Fans gegenüber den Klausen-Spielern getätigt wurden“, schildert Leobersdorfs Spielertrainer Christopher Scharrach. „Wir haben uns daraufhin entschieden, dass wir uns von solchen Aussagen distanzieren wollen. Das gehört weder auf einen Sportplatz noch sonst irgendwo anders ist in der Gesellschaft Platz für so etwas.“

„Eine Botschaft an die Menschen“

Mit einer Plakataktion gaben die Kicker vor dem Anpfiff der Partie gegen die SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt ein Statement ab. Scharrach: „Wir haben uns dann entschieden unseren Standpunkt mittels Plakat mitzuteilen und so vielleicht eine Botschaft an alle Menschen zu schicken. Es dürfte auch großen Zuspruch gefunden haben, da sich der Klausen-Leopoldsdorf mehrmals für die Geste bedankt hat.“ Die Firma druck.at unterstützte die Herstellung des Plakats der Leobersdorfer Fußballer.