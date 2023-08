Pfaffstättens neuer Mann fürs Facelift

Die Überraschung war groß, als Marek Kascak in Pfaffstätten durch Jugendleiter und 17-Coach Amel Dzananovic ausgetauscht wurde. Passiert war das, um eben diese U17 in die Kampfmannschaft zu integrieren – keine leichte Aufgabe, würde man sich denken: „Am Anfang war sicher die Angst von einigen älteren Spielern da, dass jetzt nur mehr auf die Jungen gesetzt wird, aber mittlerweile kennt mich die Mannschaft und sie haben die Jungen auch wirklich sehr gut aufgenommen, gehen voran“, so Dzananovic.

Spielerisch zeigten die Pfaffstättner schon in der Rückrunde auf. Der neue Coach möchte an diese Leistungen anschließen: „Wir wollen in die Top-Fünf, das ist unser Ziel und muss sich mit der Qualität auch ausgehen“.

Gelingen soll das auch aufgrund der neu geschaffenen Breite im Kader: „Die Kampfmannschaft hatte eine starke erste Mannschaft, aber oft das Problem nicht nachlegen zu können, genau das gleiche war auch bei der U17 immer wieder der Fall. Jetzt haben wir die nötige Breite, um immer reagieren zu können“, möchte Dzananovic nun aus der Not eine Tugend machen.