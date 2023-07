Pottenstein schlägt im Finish zu

SC Pottenstein

Die Pottensteiner brachten wie erhofft kurz vor Transferschluss noch ihre letzten Verstärkungen unter Dach und Fach. Sani Vuckic aus Guntramsdorf, sowie Krajnik Markus sollen die Offensive verstärken und so mehr Flexibilität in den Pottensteiner Kader bringen.

ATSV Teesdorf

Mit Semih Kaya kommt ein klingender Name aus Leobersdorf zu den, in der letzten Saison hinter den eigenen Erwartungen bleibenden Teesdorfern. Dennoch musste man noch weiter Abgänge, wie jene von Michael Ecker, Andre Reischer (beide Weikersdorf) oder Kevin Lazic (Tribuswinkel) hinnehmen. Es kann also von einem Umbruch gesprochen werden.

FC Tribuswinkel

Nach den zahlreichen Abgängen der vergangenen Wochen mussten die Tribuswinkler noch einmal aktiv werden. Mit Kevin Lazic (Teesdorf), Stipe Kostic (Rennweger SV) sowie Adel Jonuzi (Traiskirchen) hofft man die entstandenen Lücken zu füllen. Einen weiteren Abgang gibt es dennoch zu verzeichnen: Durim Vorfaj wird zum BSV Enzesfeld abwandern.

FC Klausen-Leopoldsdorf

Mit einem Transfer in letzter Sekunde setzten die Klausner noch ein Ausrufezeichen. Abdiwahid Abdi, mit Vergangenheit bei Regionalligist Mauerwerk oder beim Simmeringer SC, wird definitiv für ein Kader-Upgrade beim Letztplatzierten der 2. Klasse Triestingtal sorgen.