Start-Ziel-Sieg der Enzesfelder

BSV Enzesfeld/Hirtenberg

Endlich, es ist geschafft! Werden sich wohl so einige Fans und Funktionäre der Enzesfelder denken. 38 lange Jahre wartete man bereits auf den Titel und dieses Jahr war es, nach dem Wegfall von Berndorf, angerichtet. Nur eine kurze Schwächeperiode vor dem Kracher mit Pottenstein gab es in der Rückrunde. Sonst zeigte sich die Truppe von Sezer Özkan so, wie man sie erwarten durfte: Meisterlich. „Wir haben auch Phasen gehabt, wo wir hin und wieder außer Form waren aber im gesamten haben wir eine starke Meisterschaft gespielt. Ich rede nicht gern über Statistik aber wir haben alles was möglich war weggeräumt, die meisten Tore, die wenigsten Gegentore und den Torschützenkönig“, blickt Özkan auf eine nahezu perfekte Meistersaison mit seinem Team zurück.

SC Pottenstein

Mit starken Leistungen brachten die Pottensteiner noch einmal richtig Spannung in die Meisterschaft. Nur eine Woche vor dem großen Schlager gegen Enzesfeld dann aber das überraschende 1:1 gegen Sooß. Trotz allem kann Trainer Lukas Grandl mit der Meisterschaft mehr als nur zufrieden sein. „Die Rückrunde war sehr stark, 32 Punkte und nur 6 Gegentore sprechen für sich. In puncto Kader für nächste Saison sind wir auch schon sehr weit“. Basteln die Pottensteiner bereits an dem Kader für nächste Saison - denn vom Jäger werden die Pottensteiner in der kommenden Saison wohl zum großen Gejagten werden.

SC Alland

In der Hinrunde noch als großes Überraschungsteam den zweiten Platz geholt, konnten die Allander auch unter Coach Roland Babanits ihren Aufwärtstrend bestätigen und wurden am Ende Dritter. „Wir haben sogar mehr Punkte als in der Hinrunde gesammelt, also glaube ich schon, dass wir zufrieden sein können. Vor allem im körperlichen Bereich kann ich eine deutliche Leistungssteigerung erkennen. Klar wollen wir vorne mitspielen aber der Verein gibt nicht vor, dass wir Meister werden müssen. Bei den Neuverpflichtungen wollen wir auch in unserem finanziellen Rahmen bleiben und damit bestmöglich arbeiten“, gibt sich Babanits im Bezug auf die kommende Saison entspannt.

ASC Leobersdorf

Auf Platz vier, leicht abgeschlagen vom Spitzentrio haben die Leobersdorfer wohl genau das abgeliefert, was man von Ihnen vor der Saison erwarten durfte: Ein solider Platz unter den ersten Fünf. Das man vor allem in der Rückrunde immer stärkere Leistungen gezeigt hat und die Neuzugänge der Winterpause eingeschlagen haben dürften, stimmt positiv für die kommende Saison. „Die Rückrunde war um einiges besser als die Hinrunde. Die Entwicklung der Mannschaft stimmt. Jetzt wollen wir weitere Schritte in die richtige Richtung machen“, so Spielertrainer Christopher Scharrach.

1.SC Pfaffstätten

Vor allem in der Rückrunde war die Truppe von Marek Kascak bärenstark und rang sogar den Meister aus Hirtenberg nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nieder. Die spezielle Situation um die Nachwuchsmannschaft brachte nun aber die überraschende Trennung mit dem langjährigen Trainer Kascak. Es bleibt abzuwarten, ob der Aufwärtstrend mit einem doppelt so großen Kader, gespickt aus jungen Spielern, fortgesetzt werden kann. Neo-Coach Amel Dzananovic hat auf jeden Fall eine große Herausforderung vor sich.

1.SVg Gumpoldskirchen

Es gibt wohl keine Mannschaft, die sich so sehr auf die Sommerpause freut, wie die Mannschaft aus Gumpoldskirchen. Mit großen Ambitionen in die Saison gestartet waren es vor allem schwere Verletzungen, die die Mannschaft von Mario Dorner immer wieder zurückwarfen. Von mehrfachen Kreuzbandrissen bis Schlüsselbeinbruch war da alles dabei. „Grundsätzlich ist diese Mannschaft gut genug um oben mitzuspielen, das hat man auch in einigen Spielen gesehen. Es müssten dazu aber endlich mal alle fit sein und da hatten wir einfach ein wirkliches Pech diese Saison.“

ATSV Teesdorf

Die letzten Jahren nicht aus dem Spitzenfeld wegzudenken sind die Teesdorfer diese Saison im Mittelfeld angekommen. Gegen die vermeintlich leichteren Gegner gelang es meistens voll zu punkten während es gegen das obere Tabellendrittel teils hohe Niederlagen setzte. Vor allem nach der 1:6-Niederlage gegen Leobersdorf im vorletzten Spiel und einer 2:7-Niederlage im letzten Spiel der Saison kommt die Sommerpause den Teesdorfern wohl gerade recht. „Eine wirklich nicht sonderlich gelungene Saison“, findet auch Obmann Alois Heissenberger.

SC Schönau

„Ich würde gerne einmal mit elf fitten Spielern ein Match bestreiten, leider ist uns das in den letzten eineinhalb Jahren noch nicht gelungen aber ich bin guter Dinge. Die Jungs haben trotz dieser schwierigen Umstände, Moral bewiesen“, hatte Schönau-Trainer Gerald Sedlacek über die ganze Saison verteilt immer wieder mit personellen Sorgen zu kämpfen. Die qualitative Kaderbreite hat dann am Ende nicht mehr zugelassen als der achte Tabellenplatz und ein Unentschieden gegen Alland.

SV Sooß

Der vorerst letzte Ritt der Sooßer Kampfmannschaft in der zweiten Klasse Triestingtal war ein durchwachsener und hat damit wohl auch seinen Beitrag zum vorübergehenden Aus beigetragen. Immer wieder konnte nur mit großer Mühe elf Mann für die Kampfmannschaft sowie Reserve aufgestellt werden und so schmiss auch Trainer Stefan Maczko hin, der diese Belastung schon bis hin in den privaten Bereich spürte. Für diese Umstände ist der neunte Platz sogar noch ein relativ versöhnlicher Abschied.

FC Tribuswinkel

Lange Zeit suchte Obmann Ernst Kopunec noch einen Stürmer, denn Königstransfer Denis Hamzic streifte sich keine einzige Partie das Tribuswinkler-Trikot über und wird das auch in der kommenden Saison nicht tun. In der Hinrunde lieferte die Mannschaft von Zoran Budimir noch durchaus passable Ergebnisse nur um in der Rückrunde einen Negativlauf zu starten, der seinesgleichen suchte. Kein einziger voller Erfolg gelang den Tribuswinklern und so wurde die Mannschaft, welche viele vor der Saison noch im oberen Tabellendrittel gesehen hatten, nur Zehnter.

SC Günselsdorf

Auch wenn der Tabellenplatz eine andere Geschichte erzählt: Selbst viele Gegner schwärmten in der abgelaufenen Saison von der neuen Auftrittsweise der Günselsdorfer, seitdem Mario Cvisic dort das Ruder übernommen hat. „Eigentlich bin ich zufrieden auch wenn wir mehr Punkte machen hätten können oder sogar müssen, wenn man die Spiele bzw. die Chancen betrachtet, die wir hatten. Wir sind in der Rückrundentabelle Achter, haben auswärts viele Punkte geholt und doppelt so viele Punkte wie im Frühjahr gesammelt. Genau diesen Weg wollen wir fortsetzen und noch dominanter auftreten“, ist auch Cvisic nach der Saison von dem eingeschlagenen Weg überzeugt.

ASK Blumau

In der Winterpause dachten die Verantwortlichen in Blumau noch daran den Spielbetrieb bis in den Sommer ruhend zu stellen und so war die Erwartungshaltung für die kommenden Spiele sicherlich keine allzu große. Vor allem die geringe Trainingsbeteiligung machte dem damaligen Trainer Manfred Zöchling zu schaffen. Doch dann übernahm Feuerwehrmann Hannes Pokorny einmal mehr das Ruder in Blumau und brachte die Blumauer Saison zu einem immerhin versöhnlichen Saisonabschluss — nämlich dem Saisonabschluss selbst.

FC Klausen-Leopoldsdorf

Mit Überraschungssiegen gegen Gumpoldskirchen und Tribuswinkel machte die Truppe von Dominik Karlik von sich reden und deutete ihr mögliches Potenzial an. Sonst reichte es aber für nicht viel und so landeten die Klausner mit sieben Punkten wieder am letzten Tabellenplatz. Auch wenn ein Aufwärtstrend zu erkennen war, fehlte für die ganz großen Sprünge wohl auch einfach das Geld für potenziell wertvolle Neuverpflichtungen in den Transferperioden.