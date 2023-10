Tobias Gersch mit Hattrick in vier Minuten

Einen frühen 0:1-Rückstand gegen Teesdorf konnten die Felixdorfer noch zu einen souveränen 6:1-Erfolg umwandeln. Auch wenn Trainer Andreas Zöger nicht die beste spielerische Leistung seiner Elf sah, sollte einer einen goldenen Tag erwischen. Tobias Gersch netzte für die Felixdorfer nämlich gleich drei Mal.

„Es war der erste Hattrick in dieser Mannschaft und auch in so kurzer Zeit. Diese drei Minuten waren für mich sowie für die Mannschaft und auch für unsere Zuschauer voller Emotionen“, strahlt Gersch, denn dieser traf eben nicht nur drei Mal, sondern gleich drei Mal innerhalb von nur vier Minuten (60., 61., 63.). Es würde wohl einen langen Gang ins Archiv benötigen, um solche vier Minuten ein zweites Mal zu finden. Tobias Gersch möchte dennoch die Mannschaft in den Mittelpunkt stellen: „Der Hattrick ist mir nur aufgrund unserer guten Mannschaft gelungen. Für einen Sieg braucht es immer das ganze Team und nicht nur einen Einzelspieler.“