Trauer um Markus Heissenberger

Die Fußballszene im Süden Niederösterreich, seine Familie und seine Freunde: Sie alle trauern um Markus Heissenberger. Seine aktive Laufbahn als Spieler endete, so wie sie begann, bei seinem Heimatverein dem ATSV Teesdorf, umfasste aber ebenfalls höherklassige Stationen wie BSV Enzesfeld-Hirtenberg, 1. FC Felixdorf, SC Theresienfeld und ASK Oberwaltersdorf. Insgesamt war er gut 30 Jahre für den ATSV Teesdorf als Spieler und Trainer tätig.

Zwei Titel krönten die Spielerkarriere

Als Mittelfeldspieler stand er dem Verein in guten, sowie in schlechten Zeiten tatkräftig zur Seite. Seine Karriere krönte er mit zwei Meistertiteln in den Saisonen 2003/04 und 2005/06.

Aufgrund seiner Hingabe zum Sport und enger Verbundenheit mit seinen Mitspielern führt sein Ableben, bei ehemaligen Mitstreitern aber auch weit über Vereinsgrenzen hinaus, zu tiefer Trauer. Als Lokalbesitzer in seinem Heimatort war Markus Heissenberger auch abseits vom Platz durch seine Offenheit und Herzlichkeit ein beliebter Zeitgenosse. Er hinterlässt nicht nur seine Frau Karin und die beiden Töchter Nina und Lisa, sondern auch zahlreiche Menschen die ihm in tiefer Freundschaft verbunden waren.

Der Verstorbene wird am kommenden Freitag (14 Uhr) nach einer Trauerfeier am Teesdorfer Ortsfriedhof zur letzten Ruhe geleitet.