Pottenstein gewinnt Duell der Verfolger

Als "Schicksalsspiel" kündigte Alland-Trainer Roland Babanits die erste Partie der Saison gegen den SC Pottenstein. War es doch das Duell der beiden ersten Enzesfeld-Verfolger.

Diese Bedeutung merkte man in der Partie von der ersten Minute an: Beide Mannschaften waren bemüht nicht den ersten Gegentreffer zu erhalten und so waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware.

Das erste Tor gewinnt

"Wir wollten auf keinen fall das erste Tor bekommen und ich glaube auch Alland hatte die Idee erstmal dicht zu machen", so Pottenstein-Coach Lukas Grandl.

Seiner Mannschaft gelang dann schließlich auch das erlösende 1:0. Nach einer Standardsituation und einem Gestocher im Strafraum drückte Sasa Pantic den Ball über die Linie. Der potentielle Ausgleich wurde dann wegen einer potentiellen Abseitsstellung zurückgepfiffen.

"Der Mannschaft ist kein Vorwurf zu machen, spielerisch sowie kämpferisch war das eine gute Leistung, trotzdem mit Luft nach oben. Wir haben uns gut präsentiert, ein X wäre aus unserer Sicht gerecht gewesen", kommentierte Allands Sportlicher Leiter Jürgen Eibenberger die Partie.

Alland - Pottenstein 0:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Alland, 100 Zuseher, SR Franz Steigberger

Tore:

0:1 Sasa Pantic (52.)

Alland: D. Miljatovic, M. Lazic, L. Telescu, M. Westymayer (84. L. Eibenberger), B. Arzuman (81. A. Stephan), M. Urban, A. Wunderer, D. Hajdár, M. Loibnegger, S. Burcoiu (70. J. Band), D. Boran; C. Reidlinger, M. Baston-Ciobanu

Trainer: Roland Babanits

Pottenstein: S. Grabenweger - F. Zigeuner, S. Marinkovic, D. Neubauer, J. Riesner, S. Pantic (92. Y. Pollek), M. Jovanovic, N. Tadic (65. P. Mayer), A. Ivanovic, J. Karlsson, A. Dzananovic; M. Loserth, E. Hizarci, P. Habeler

Trainer: Lukas Grandl

Karten:

Gelb: keine bzw. Joshua Karlsson (84., Foul)