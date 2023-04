Alland zitterte nach Ausschluss

Werbung

Alland - Sooß 3:1. Einen Traumstart erwischten die Allander gegen den SV Sooß. Baris Arzuman (21.) und Maurice Armatage (25.) machten früh in der Partie gefühlt alles klar.

„Eigentlich hatten wir alles im Griff gehabt, hatten in der ersten Hälfte auch noch einen Stangen- und einen Lattenschuss“, trauerte Alland-Trainer Roland Babanits einer noch höheren Führung seiner Mannschaft nach.

Spannende Schlussphase

Eigentlich hatten die Allander also alles im Griff, doch das sollte sich nach dem Seitenwechsel prompt ändern. Nach einem Foul in der 50. Minute sah Daniel Hajdar die Gelbe Karte, war davon so entgeistert, dass er sich gleich noch eine Gelbe Karte für Kritik abholte und somit vom Feld musste.

In der 69. Minute trafen die nun aufkommenden Sooßer in Person von Patrick Pfaffenberger zum 1:2 und sorgten damit für eine spannende Schlussphase.

Das Spiel stand auf Messers Schneide und Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer gab es auf beiden Seiten. Doch in Unterzahl konterten die Allander mustergültig und Silviu Burcoiu (79.) sorgte für die Entscheidung.

Statistik:

Alland - Sooss 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (21.) Arzuman, 2:0 (25.) Armatage, 2:1 (69.) Pfaffenberger, 3:1 (79.) Burcoiu

Karten: Westymayer (84., Gelbe Karte Foul), Hajdár (50., Gelbe Karte Foul), Arzuman (74., Gelbe Karte Foul), Hajdár (50., Gelb/Rote Karte Kritik)Heimhilcher (24., Gelbe Karte Foul), Fischer (33., Gelbe Karte Foul)

Alland: Armatage Noel, Loibnegger (62. Burcoiu), Urban, Wunderer, Hajdár, Lazic, Arzuman (83. Band), Armatage Maurice (81. Westymayer), Boran, Miljatovic, Telescu

Sooss: Bleimuth (HZ. Rus), Maczko, Klapsia, Hochstöger, Pfaffenberger, Heimhilcher, Tarik, Scharz, Fischer, Grlic, Sahitaj (81. Laimer)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Jetmir Muslii