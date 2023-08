Tritt der Capitano in Zukunft kürzer?

Christopher Scharrach ist seit Jahren eine fixe Größe im Triestingtal und seit einiger Zeit nun neben der Rolle als Spielemacher auch noch Trainer der Leobersdorfer.

Da verwunderte es nicht wenige, dass Scharrach in den ersten zwei Partien der Saison, gerade als in Leobersdorf so etwas wie Titelambitionen im Raum stehen, nur als Coach auf der Bank Platz nahm

„Ich bin immer noch im Kader gelistet und es wird sicher wieder Spiele geben wo auch meine Dienste benötigt werden“, erstickt Scharrach mögliche Spekulationen um einen spielerischen Rückzug im Keim.

Trotzdem macht sich der 392-Spiele-Routinier keinen Stress und sieht die Möglichkeit in Zukunft ein bisschen kürzer zu treten: „Wenn der Kader fit ist wird sich zeigen wie ich gebraucht werde. Wichtig ist die neuen Spieler gut zu integrieren. Mir ist wichtig das sich die jungen Spieler weiterentwickeln können. Und wenn es dann so ist, dass ich weniger spiele ist das für mich auch in Ordnung“, so Scharrach.

Zum Saisonstart konnte seine Mannschaft auch ohne den Denker und Lenker überzeugen und beide Spiele gewinnen. Pflichtaufgaben, denn dieses Jahr soll es auch um den Aufstieg gehen.