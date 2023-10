Erlösender erster Sieg ausgerechnet im Derby

„Der Derbysieg tut uns allen wirklich sehr gut, vor allem freut es mich für die Mannschaft und für Hannes. Jetzt haben sie sich endlich belohnt und das gezeigt was sie Großteils in der Vorbereitung gezeigt haben. Nach dem Spiel gegen Tribuswinkel hatte ich schon ein positives Gefühl für das Derby, aber dass wir dann das Derby vor allem in der zweiten Hälfte so dominieren, hätte ich mir nicht gedacht“, jubelte Blumau-Obmann Erwin Graber nach dem 6:3-Derbysieg in Teesdorf.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der ASK noch in acht Spielen noch ohne vollen Erfolg geblieben - einzig zwei Unentschieden gegen Schönau und Tribuswinkel standen am Papier.

Ein Mitgrund für den Derbyerfolg wohl auch das kräftige Lebenszeichen von Torgarant Gurur Veltan. Nach einer vielversprechenden Vorbereitung wartete Veltan bis zum Match gegen Teesdorf noch auf seinen ersten Treffer dieser Saison.

Der dreifache Veltan

Dann schlug Veltan in der ersten Hälfte gleich dreifach zu, glich jeweils einen Rückstand wieder aus. „Es war ein schwieriger Saisonstart, vor allem nach so einer guten Vorbereitung haben wir uns alle mehr erwartet. Ich bin mit vielen Spielern privat befreundet und merke wie gut uns dieser Sieg tut. Ich hoffe, dass das jetzt erst der Anfang war“, so der strahlende Derbyheld.