Das Ende nach 938 Tagen

Nach 45 Spielen geht Enzesfelds Serie an ungeschlagenen Spielen (38 Siege, sieben Remis) zu Ende. Zuletzt verloren die Enzesfeld im Oktober 2020 gegen Berndorf ein Pflichtspiel, 938 Tage dauerte der beeinruckende Lauf.

3.325 Tage, oder über neun Jahre musste Alland sogar auf einen Sieg gegen Enzesfeld warten. Nach 14 erfolglosen Versuchen war es am Samstag wieder wieder soweit. Der Außenseiter feierte dank eines Goldtors von Max Loibnegger. Ein Mann war schon beim letzten Allander Sieg gegen Enzesfeld dabei: Norbert Babanits, 2014 war er Kapitän, 2023 Trainer. „Für die Moral extrem wichtig“, jubelt der Coach. Was der Allander Sieg für den weiteren Verlauf der Saison bedeutet: „Mal schauen.“ Alland ist „nur mehr“ sechs Punkte hinten, hat den direkten Vergleich in der Tasche. Noch dichter rückte Pottenstein Enzesfeld auf die Pelle. Es sind nur mehr fünf Punkte, vor eineinhalb Wochen waren es noch zehn.

Jetzt zählt die Mentalität einer Siegermannschaft

Panik schiebt Enzesfelds Sezer Özkan angesichts der aktuellen Entwicklung nicht. „Es ist sehr demotivierend und tut weh, aber wir sind sicher eine Mannschaft, die das verkraftet und in Pfaffstätten eine positive Reaktion zeigt. Eine Siegermannschaft kommt stärker zurück und ich arbeite mit einer Siegermannschaft“, glaubt Özkan weiter an seine Truppe. Ihm ist aber auch klar: „Es sind seit Wochen alle der Meinung, dass wir schon Meister sind. Wir haben das nie so gesehen. Jetzt werden Pottenstein und Alland Hoffnung haben. Wir sind aber immer noch fünf Punkte vorne, dürfen uns keinen Druck machen.“