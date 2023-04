Erste Niederlage nach 45 Spielen: Alland beendet Enzesfelds Serie

Enzesfeld - Alland 0:1. Was am 3. Oktober 2020 war? Enzesfeld kassierte im Schlager gegen Dauerrivalen Berndorf die letzte Pleite in einem Pflichtspiel. Die Serie dauerte über zweieinhalb Jahre an, ehe sie am Samstag von Alland beendet wurde. Ausgerechnet Alland, das in den letzten 14 Spielen nie gegen Enzesfeld gewinnen konnte. In der ersten Hälfte deutete abermals wenig daraufhin, dass die beiden Serien zu Ende gehen würden. Zwar mussten die Hausherren auf Nihat Güzel verzichten und Jan Lunczer musste nach wenigen Minuten runter, aber dennoch agierten die Enzesfelder druckvoll.

Alland schwimmt, geht aber nicht unter

Nach einer Standardsituation machte Alland selbst den Ball scharf. Goalie-Routinier Dejan Miljatovic war aber auf der Hut. Wenig später hatten die Gäste noch mehr Glück. Nach einem Stanglpass traf ein Enzesfeld-Angreifer den Ball in der Mitte nicht richtig. Die Kugel ging dennoch im hohen Bogen über Miljatovic. Der Tormann war geschlagen, die Enzesfelder Fans jubelten bereits, als im letzten Moment ein Verteidiger den Ball noch von der Linie kratzte. Mitte des ersten Durchgangs kam Miljatovic nach einem weiten Ball zu spät. Hüseyin Erdogdu lupfte den Ball vorbei. Das Tor war leer, aber Alland-Abwehrchef Laurentiu Telescu gewann das Kopfballduell gegen Erdogdu und klärte zur Ecke.

Max Loibnegger macht das Goldtor

Mit 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde Alland stärker, ging aggressiver in die Zweikämpfe und traute sich Enzesfeld im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Ein Schuss ins Außennetz war nach einer Stunde der erste Warnschuss. Eine Viertelstunde vor dem Ende eroberte Marius Baston-Ciobanu tief in der gegnerischen Hälfte die Kugel. Sein Lochpass fand Maximilian Loibnegger, der im Eins-gegen-Eins mit Enzesfeld-Tormann Markus Seitl cool blieb und auf 1:0 stellte.

Erster Sieg gegen Enzesfeld seit 2014

Auf der Gegenseite gab es nach einem Handspiel Elferalarm. Schiedsrichter Arif Ünlü winkte die Situation durch. Nach Spielenende wollte Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan mit dem Unparteiischen ein paar Worte wechseln, sah dafür die Rote Karte, diese blieb angesichts der ersten Enzesfelder Saisonpleite aber ohnehin eine Randnotiz. Alland jubelt währenddessen über den ersten Erfolg über den Angstgegner seit 22. März 2014. Die neunjährige Durststrecke geht zu Ende und ganz nebenbei verkürzt die Babanits-Elf den Rückstand in der Tabelle auf sechs Punkte. Pottenstein ist als Zweiter nur mehr fünf Punkte hinter Leader Enzesfeld.

Stimmen zum Spiel

Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan: „Nach so langer Zeit ist eine Niederlage natürlich sehr demotivierend. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal über eine Niederlage geredet habe. Wir haben natürlich gewusst, dass diese Serie irgendwann vorbei sein wird, trotzdem tut es extrem weh, aber wir sind eine Mannschaft, die das verkraftet und nächste Woche gegen Pfaffstätten eine positive Reaktion zeigen wird.“

Alland-Coach Norbert Babanits: „In der ersten Halbzeit war es ein Mittelfeldgeplänkel mit den besseren Chancen für Enzesfeld. Nach der Pause war es ausgeglichener. Man hat dann gemerkt, dass wir besser ins Spiel kommen. Nach dem Tor war die Schlussphase sehr konfus. Wir hatten dann noch einen Stangenschuss. Sie hatten in unserem Strafraum noch eine Szene, wo es eventuell sogar hätte Elfmeter geben können.“

Statistik

Enzesfeld / H. - Alland 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (74.) Loibnegger

Karten: Özkan (., Rote Karte sonst.), Braun (84., Gelbe Karte Unsportl.), Schabauer (84., Gelbe Karte Unsportl.), Macourek (36., Gelbe Karte Foul), Ceylan (84., Gelbe Karte Unsportl.)Miljatovic (90., Gelbe Karte Unsportl.), Armatage (80., Gelbe Karte Unsportl.)

Enzesfeld: Seitl; Dragomirovic, Braun, Andjelovic, Bauer; J. Macourek, Feibel, Krivaqa (56., Demirel); Lunczer (8., Erdogdu), Ceylan, Comak (56., Schabauer).

Alland: Mijatovic; Urban, Telescu, Wunderer, Lazic; N. Armatage, Boran; M. Armatage, Arzuman (91., Westermayer), Burcoiu (56., Baston-Ciobanu).

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü