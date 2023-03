Enzesfeld gelingt Auftakt

"Wie erwartet sind die Auftaktspiele oft sehr schwierig. Und wenn man die letzten Jahre hernimmt, tun wir uns oft schwer gegen Sooß. In der erste Hälfte haben wir nicht die nötigen Ideen gehabt", sah Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan seine Mannschaft zwar mit mehr Spielanteilen, aber ohne zwingende Torchancen in den ersten 45. Minuten gegen den SV Sooß.

So ging es mit einem durchaus gerechten 0:0 in die Kabine.

"Dann wäre es 0:0 ausgegangen"

Gleich nach Wiederanpfiff dann die Schlüsselszenen innerhalb von nur fünf Minuten: Zuerst netzt Ramazan Comak (50.) und nur wenige Minuten später Yasin Ceylan (55.) vom Elfmeterpunkt.

Für Sooß-Trainer Stefan Maczko eine ärgerliche Situation: "Beim ersten Tor sind sogar zwei Abseitssituationen in einer Spielsituation gewesen. Der Elfmeter war auch eher Foul an uns. Wenn du gegen so einen Gegner dann einmal 0:2 zurück bist, kommst du nicht mehr nach. Schade, sonst wäre es 0:0 ausgegangen".

Sein Gegenüber, Sezer Özkan sah es naturgemäß ein wenig anders: "Beim ersten Tor war es eine sehr knappe Entscheidung. Hätte er dort Abseits gepfiffen, hätten wir es auch so akzeptiert. Das zweite Tor war ein klarer Elfmeter, auch wenn sich der Sooß Spieler dabei auch verletzt hat", so Özkan, dessen Mannschaft nun schon neun Punkte Vorsprung auf Alland hat.

Enzesfeld / H. - Sooss 3:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Hirtenberg, 125 Zuseher, SR Benjamin Kögler

Tore:

1:0 Ramazan Comak (50.)

2:0 Yasin Ceylan (55., Elfmeter)

3:0 Adrian Demirel (85.)

Enzesfeld / H.: M. Seitl - A. Dragomirovic (80. A. Demirel), C. Feibel - A. Andjelovic (HZ. E. Oletu) - A. Krivaqa - Y. Ceylan - M. Braun, D. Bauer - J. Lunczer (71. M. Schabauer) - J. Macourek (HZ. R. Comak) - N. Güzel; V. Todic, T. Wolfig

Trainer: Sezer Özkan

Sooss: M. Tarik, T. Luger, F. Hartl, F. Scharz, M. Hochstöger, R. Klapsia, M. Köck (76. S. Kostic), N. Bleimuth, P. Pfaffenberger, M. Fischer, C. Rus (65. R. Fejza); A. Sahitaj, D. Ginda, G. Matevosyan

Trainer: Klaus Dieter Wittmann