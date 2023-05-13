Enzesfeld / H. - Blumau 6:0 (3:0)

Erstellt am 13. Mai 2023 | 18:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Triestingtal
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

13.05.2023  16:30

Statistik:

Enzesfeld / H. - Blumau 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Schabauer, 2:0 (25.) Ceylan, 3:0 (27.) Ceylan, 4:0 (48.) Bauer, 5:0 (64.) Feibel, 6:0 (92., Freistoß) Ceylan

Karten: Stanojevic (37., Gelbe Karte Foul)

Enzesfeld / H.: Feibel, Güzel (63. Comak), Pammer, Ceylan, Schabauer, Braun, Bauer Dominik, Lunczer, Andjelovic (77. Wolfig), Seitl (77. Todic), Dragomirovic (63. Macourek)

Blumau: Blazek (67. Kilic), Stanojevic Daniel, Polat, Gökmen, Bauer Raphael, Pfneiszl (59. Stadler), Stanojevic David (59. Meixner), Schönbauer, Güngör, Tabakovic, Knieling

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Ermin Mujic

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