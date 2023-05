Bauers Last-Minute-Tor ist schon die halbe Meistermiete

Weit über 300 Fans wollten den Triestingtal-Schlager sehen. Erster gegen Zweiter. Titelshowdown. Derby der Superlative. Die Ausgangsposition versprach eine hitzige Partie - und genau die entwickelte sich auch. Insgesamt zehnmal zückte Schiri Timur Halefoglu den gelben Karton. Enzesfeld wollte die drei Punkte einfahren, um damit schon frühzeitig den Meistertitel einzusacken. Die Gäste aus Pottenstein hätten mit einem Auswärtserfolg noch für ein ganz heißes Saisonfinish sorgen können. Darauf fehlten nur wenige Minuten.

Loserth rettet gegen Ceylan

Die Gastgeber begannen mit einem 4-3-3, setzten auf Spielkontrolle und fanden durch Yasin Ceylan auch einen Hochkaräter fort. Doch Mario Loserth im Pottensteiner Kasten war am Posten. Der SCP brauchte Zeit, um in die Partie zu finden. „In der zweiten Hälfte ist uns das besser gelungen, vor der Pause hatte Enzesfeld mehr Spielanteile“, schildert Gästecoach Lukas Grandl. Der einmal schon zum Torjubel ansetzte - gegen Sasa Pantic rettete jedoch Keeper Markus Seitl.

Pammer macht den Pantic-Job

Eine Partie auf Messers Schneide! Die durch den Pottensteiner Führungstreffer noch mehr „Pfeffer“ bekam. Jan Riesner brachte nach einem schnellen SCP-Spielzug die Kugel zur Mitte, Pantic stand als Abnehmer des Stanglpasses parat - doch vor dem Stürmer klärte Patrick Pammer ins eigene Tor. 1:0 für den Tabellenzweiten! Für die Pottensteiner eröffneten sich nun gute Umschaltmöglichkeiten, weil Enzesfeld nun mehr Risiko nehmen musste.

Allzweckwaffe macht die Tür weit auf

„Der Rückstand hat uns nur kurz aus dem Konzept gebracht, wir wollten unbedingt noch ein Tor machen“, stellte Enzesfeld Sezer Özkan in den Schlussphase auf Offensive total um. Grandl: „Wir hätten uns den Kontergelegenheiten mehr machen müssen.“ Was sich in der letzten Minute rächte. Nach einem weiten Freistoß konnten die Gäste nur kurz klären, statt dessen traf der von der Viererkette ganz nach vorne beorderte Dominik Bauer zum 1:1. Und stieß damit für seine Enzesfelder das Tor zur 1. Klasse ganz weit auf.“ Auch wenn Trainer Sezer Özkan noch keine Gratulationen annimmt: „Wir haben noch drei Spiele für uns, müssen konzentriert weitermachen.“

Statistik

Enzesfeld / H. - Pottenstein 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (55., Eigentor) Pammer, 1:1 (90.) Bauer

Karten: Braun (37., Gelbe Karte Foul), Dragomirovic (48., Gelbe Karte Foul), Özkan (90., Gelbe Karte Unsportl.), Erdogdu (84., Gelbe Karte Kritik), Comak (85., Gelbe Karte Kritik), Lunczer (67., Gelbe Karte Unsportl.)Ivanovic (67., Gelbe Karte Unsportl.), Jovanovic (33., Gelbe Karte Foul), Pantic (41., Gelbe Karte Foul), Zigeuner (18., Gelbe Karte Foul), Abidi (17., Gelbe Karte Foul)

Enzesfeld / H.: Seitl; Bauer, Braun, Pammer, Dragomirovic (52. Comak), Lunczer (76. Andjelovic), Güzel, Schabauer, Krivaqa (62. Erdogdu), Feibel (62. Macourek), Ceylan.

Pottenstein: Loserth; Riesner, Marinkovic, Neubauer, Aydin, Neubauer, Abidi (46. Karlsson), Dzananovic, Jovanovic (64. Tadic), Ivanovic, Zigeuner (81. Pollek), Pantic (89. Pachtner).

320 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu