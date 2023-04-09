Günselsdorf - Enzesfeld / H. 0:4 (0:3)
09.04.2023 16:30
Statistik:
Günselsdorf - Enzesfeld / H. 0:4 (0:3)
Torfolge: 0:1 (26.) Ceylan, 0:2 (28., Elfmeter) Güzel, 0:3 (34.) Bauer, 0:4 (83.) Macourek
Karten: Prugger (75., Gelbe Karte Foul), Filkovic (41., Gelbe Karte Foul), Zwinz (89., Gelbe Karte Foul)Krivaqa (72., Gelbe Karte Kritik)
Günselsdorf: Prugger, Uluisik, Filkovic (73. Krasniqi), Zwinz, Zilbijari (HZ. Celik), Jovanovic, Ferstl, Yildiz, Prokaj, Schröpfler (HZ. Aichinger), Schenkermayer
Enzesfeld / H.: Lunczer (62. Macourek), Güzel, Comak (62. Feibel), Seitl, Krivaqa (89. Wolfig), Bauer, Dragomirovic, Ceylan (76. Demirel), Oletu, Braun, Andjelovic (62. Schabauer)
120 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan