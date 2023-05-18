Tribuswinkel - Alland 1:3 (0:1)
18.05.2023 19:30
Statistik:
Tribuswinkel - Alland 1:3 (0:1)
Torfolge: 0:1 (37.) Telescu, 0:2 (67.) Loibnegger, 0:3 (87.) Baston-Ciobanu, 1:3 (90.) Puljic
Karten: Redzic (45+1., Gelbe Karte Foul), Puljic (44., Gelbe Karte Unsportl.), Smolka (40., Gelbe Karte Foul), Prodanov (36., Gelbe Karte Kritik)Arzuman (44., Gelbe Karte Foul)
Tribuswinkel: Yildirim (75. Silye), Bouguerzi (HZ. Brzic), Koller, Puljic, Smolka (86. Basic), Bandic, Redzic (75. Basyouny), Djakovic, Latta (86. Kopunec), Dazinger, Prodanov
Alland: Hajdár, Wunderer, Telescu, Lazic, Urban, Arzuman (83. Band), Miljatovic, Boran, Loibnegger, Burcoiu (72. Westymayer), Armatage (44. Baston-Ciobanu)
100 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Krivanek