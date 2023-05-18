Tribuswinkel - Alland 1:3 (0:1)

Erstellt am 18. Mai 2023 | 21:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Triestingtal
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

18.05.2023  19:30

Statistik:

Tribuswinkel - Alland 1:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (37.) Telescu, 0:2 (67.) Loibnegger, 0:3 (87.) Baston-Ciobanu, 1:3 (90.) Puljic

Karten: Redzic (45+1., Gelbe Karte Foul), Puljic (44., Gelbe Karte Unsportl.), Smolka (40., Gelbe Karte Foul), Prodanov (36., Gelbe Karte Kritik)Arzuman (44., Gelbe Karte Foul)

Tribuswinkel: Yildirim (75. Silye), Bouguerzi (HZ. Brzic), Koller, Puljic, Smolka (86. Basic), Bandic, Redzic (75. Basyouny), Djakovic, Latta (86. Kopunec), Dazinger, Prodanov

Alland: Hajdár, Wunderer, Telescu, Lazic, Urban, Arzuman (83. Band), Miljatovic, Boran, Loibnegger, Burcoiu (72. Westymayer), Armatage (44. Baston-Ciobanu)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Krivanek

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