Doch kein Auftritt in Blau-Weiß?

„Aus familiären Gründen“ absolvierte der baumlange Königstransfer der Tribuswinkler, Denis Hamzic, bis jetzt noch kein Pflichtspiel für seinen neuen Arbeitgeber. Und das, obwohl gerade ein Goalgetter bei den Tribuswinklern mehr als nur gefragt wäre. Immer wieder beklagt Obmann Ernst Kopunec die Chancenauswertung seiner Mannschaft.

Drei Treffer in drei Spielen gegen Schönau, Klausen-Leopoldsdorf und Sooß ist für den Anspruch des letztjährigen Absteigers zu wenig. Zu allem Überfluss fehlte vergangenes Wochenende gegen Sooß auch noch Tribuswinkels zweiter Torgarant, Igor Puljic, aufgrund einer Sperre.

Das es bei den Blau-Weißen Bedarf nach einem Vollblut-Stürmer gibt, ist also offensichtlich – ob dieser in Zukunft Denis Hamzic heißen wird, ist noch völlig offen. „Wir werden sehen, was im Sommer ist. Er hat es für sich offen gelassen aber natürlich kann ich auf den Spieler nicht ewig warten“, möchte Obmann Ernst Kopunec diese Frage so früh wie möglich geklärt haben. Auch für den Verlauf der restlichen Saison klingt Kopunec nicht äußerst optimistisch, was Hamzic im Tribuswinkel-Trikot betrifft: „Die Familie geht vor, das ist bei jedem so und auch ok. Wenn wir um den Meistertitel mitspielen würden, dann müssten wir natürlich anders agieren aber das tun wir im Moment nicht.“