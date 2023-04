20 Minuten reichten nicht

Werbung

„Am Ende kann ich meiner Mannschaft eigentlich nur ein Kompliment aussprechen. Wir haben in der Anfangsphase recht gut dagegengehalten. Das erste Gegntor haben wir aus einem Eigenfehler bekommen und das bestraft eine Mannschaft wie Enzesfeld natürlich sofort. Am Ende war es natürlich trotzdem ein verdienter Sieg“, musste Günselsdorf-Coach Mario Cvisic nach der Partie gegen den Tabellenführer einräumen.

Nach einer Unsicherheit in der Günselsdorfer Hintermannschaft netzte Yasin Ceylan in der 26. Minute zum 1:0. Nur zwei Minuten später war es Nihat Güzel (28.), der nach Foulspiel einen Elfmeter verwandelte. Und in der 34. Minute erhöhte Dominik Bauer bereits auf 3:0.

Man erkennt die Handschrift

Nach der Pause versuchten sich die Günselsdorfer noch einmal aufzubäumen, kamen besser in die Partie. Doch ein Schuss von Julian Macourek in der 83. Minute markierte den 0:4-Endstand.

Dennoch hielt Enzesfeld-Coach Sezer Özkan nach der Partie fest: „Ein Kompliment an Günselsdorf, man erkennt Marios Handschrift. Sie versuchen Fußball zu spielen und sind am richtigen Weg. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich insgesamt zufrieden. Wir haben auf schwierigen Platzverhältnissen 60-Minuten einen starken Fußball gespielt.“

Statistik:

Günselsdorf - Enzesfeld / H. 0:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (26.) Ceylan, 0:2 (28., Elfmeter) Güzel, 0:3 (34.) Bauer, 0:4 (83.) Macourek

Karten: Prugger (75., Gelbe Karte Foul), Filkovic (41., Gelbe Karte Foul), Zwinz (89., Gelbe Karte Foul)Krivaqa (72., Gelbe Karte Kritik)

Günselsdorf: Prugger, Uluisik, Filkovic (73. Krasniqi), Zwinz, Zilbijari (HZ. Celik), Jovanovic, Ferstl, Yildiz, Prokaj, Schröpfler (HZ. Aichinger), Schenkermayer

Enzesfeld / H.: Lunczer (62. Macourek), Güzel, Comak (62. Feibel), Seitl, Krivaqa (89. Wolfig), Bauer, Dragomirovic, Ceylan (76. Demirel), Oletu, Braun, Andjelovic (62. Schabauer)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan