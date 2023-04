Der Derbysieger heißt Leobersdorf

Günselsdorf - Leobersdorf 1:3. Der Start war vielversprechend, dann musste Leobersdorf aber doch Schwerarbeit leisten, um in Günselsdorf zu drei Punkten zu kommen. In Minute vier verlor Günselsdorf in der Vorwärtsbewegung das Spielgerät. Leobersdorf chippte einen hohen Ball über die letzte Kette und Noah Milivojevic verwandelte den Stanglpass zur frühen Führung der Gäste. Mit dem 1:0 im Rücken stellte Leobersdorf aber das Fußballspielen ein. Günselsdorf kam auf und bekam nach einem Gestocher im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Solospitze Marko Filkovic zum Ausgleich. Kurz vor der Pause hatten die Gäste Glück. Günseldorf scheiterte im Eins-gegen-Eins an der Latte. Ein zweiter Günselsdorfer Treffer erhielt wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung.

Leobersdorf macht Dampf

In der Halbzeitpause fand Leobersdorf-Spielertrainer Christopher Scharrach die richtigen Worte. Der Favorit trat in Durchgang zwei dominant auf, hatte klar mehr vom Spiel. Die Belohnung folgte in Minute 71. Nach einem Einwurf fuhren zwei Günselsdorfer ins Leere. Scharrach brachte den Ball zur Mitte und Noah Kompiller vollendete zur neuerlichen Führung. Sechs Minuten später machte der Spielertrainer höchstpersönlich den Deckel drauf. Nach einem Gestocher in der Entstehung schloss Scharrach zum 3:1 ab, laut Günselsdorf-Trainer Mario Cvisic war das Tor abseitsverdächtig.

Stimmen zum Spiel

Günselsdorf-Coach Mario Cvisic: „Wir haben uns am Anfang sehr schwer getan, sind dann nach dem Gegentor aber immer besser geworden. Nach der Pause hat Leobersdorf mehr Energie gehabt und hat viel Druck ausgeübt. Wir waren dann nicht mehr gefährlich. Es war am Ende ein verdienter Sieg für Leobersdorf, aber wir haben ihnen das Leben nicht einfach gemacht.“

Leobersdorf-Spielertrainer Christopher Scharrach: „Wir sind so reingestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist am kleinen Platz in Günselsdorf wichtig, dort tun sich viele Mannschaften schwer. Nach dem 1:0 haben wir das Fußballspielen aber eingestellt. Nach der Pause haben die Jungs wieder Gas gegeben. Der Sieg geht aufgrund der Chancen in der zweiten Halbzeit in Ordnung.“

Statistik

Günselsdorf - Leobersdorf 1:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (4.) Milivojevic, 1:1 (19., Elfmeter) Filkovic, 1:2 (71.) Kompiller, 1:3 (77.) Scharrach

Karten: Bozic (60., Gelbe Karte Foul), Prugger (75., Gelbe Karte Kritik)Aichinger (22., Gelbe Karte Kritik)

Günselsdorf: Ferstl; Jovanovic, Prugger, Bozic (77., Schröpfler), Schenkermayer (77., Acikgöz); Zwinz, Aichinger; Uluisik (77., Köll), Prokaj, Zilbijari (34., Krasniqi); Filkovic.

Leobersdorf: Pöcksteiner; Kretl, Zach (64., Rabl), D. Aichinger, Kaiser (84., Ramharter); Milivojevic (88., Resch), Pehab (HZ., Petrovic), J. Aichinger, Neunteufel (64., Rührl); Scharrach, N. Kompiller.

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Benjamin Kögler