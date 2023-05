Gumpoldskirchen feiert souveränen Sieg

Gumpoldskirchen - Blumau. So richtig wollte es in den letzten Wochen nicht klappen bei der Mannschaft von Mario Dorner. Doch gegen die, sich im Umbruch befindenden Blumauer ging man dennoch als Favorit in die Partie.

Anfänglich konnten die Hausherren der Favoritenrolle noch nicht gerecht werden, von Minute zu Minute schien sich die Dorner-Truppe allerdings wieder mehr Selbstvertrauen zu erspielen und die Angriffe wurden flüssiger.

Die Dämme brechen

Dennoch mussten die Fans der SVG bis in die 60. Minute warten ehe Daniel Drögsler vor dem Tor der Gäste auftauchte und zur verdienten 1:0-Führung einschob. Danach war der Knoten so richtig gelöst und Marijo Ikic (71.), Marc Jamgotschjan (75.) und Christoph Hlavacek (85.) legten zum 4:0-Endstand nach.

„Wir waren die klar bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, empfand auch Gumpldskirchen-Coach Mario Dorner.

Statistik:

Gumpoldskirchen - Blumau 4:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (60.) Drögsler, 2:0 (71.) Ikic, 3:0 (75.) Jamgotschjan, 4:0 (85.) Hlavacek

Karten: Tiefenbacher (27., Gelbe Karte Foul), Pukal (51., Gelbe Karte Unsportl.)Bauer (43., Gelbe Karte Foul), Tabakovic (82., Gelbe Karte Foul)

Gumpoldskirchen: Hlavacek, Pukal, Yigitler (57. Krepelka), Tiefenbacher (72. Hareter), Ikic, Sostar (57. Kirner), Kesten, Jamgotschjan, Kainzbauer (72. Holler), Kolm, Drögsler

Blumau: Schlehr, Gökmen, Bauer (82. Schönbauer), Kopitsch, Stanojevic Daniel, Tabakovic, Knieling (66. Pfneiszl), Stanojevic David (62. Kilic), Polat Ibrahim, Polat Enes, Felberbauer

58 Zuschauer, Schiedsrichter: Halit Gültekin