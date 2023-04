Pottensteins furiose Schlussphase

Gumpoldskirchen - Pottenstein 0:3. Chancenarm. Mit einem Wort kann die erste Hälfte zwischen Gumpoldskirchen und Pottenstein zusammengefasst werden. Die Pottensteiner hatten zwar mehr Ballbesitz und somit optische Vorteile, konnten daraus aber kaum Kapital schlagen. Das änderte sich aber nach der Pause. Zunächst vergab Jan Riesner die Riesenchance zum 1:0 für die Gäste, setzte einen Ball aus rund zwei Metern über das leere Tor. „Dann haben wir den Druck erhöht, weil wir gewinnen wollten“, meinte Pottenstein-Coach Lukas Grandl. Und dann kam Riesner doch noch zu seinen Toren.

Riesner mit Doppelpack

Nach einem Stellungsfehler in der Gumpoldskirchner Abwehrreihe köpfte er zur 1:0-Führung der Pottensteiner (79.). „Bis dahin hat es ausgeschaut wie ein 0:0“, ärgerte sich Gumpoldskirchen-Trainer Mario Dorner. Ozan Aydin in der 89. Minute und Riesner mit seinem zweiten Trefferin Minute 90 sorgten noch für einen klaren Sieg von Pottenstein. „Der Sieg war zwar dann verdient, die anderen zwei Tore waren aber zu viel“, resümierte Dorner. Das sah auch Grandl so: „Da bin ich bei ihm, der Sieg war aber verdient.“

Statistik:

Gumpoldskirchen - Pottenstein 0:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (79.) Riesner, 0:2 (89.) Aydin, 0:3 (90.) Riesner

Karten: Hlavacek (72., Gelbe Karte Foul), Tiefenbacher (34., Gelbe Karte Foul)Ivanovic (13., Gelbe Karte Kritik), Neubauer (., Gelbe Karte sonst.), Aydin (59., Gelbe Karte Foul)

Gumpoldskirchen: Drögsler, Sostar, Kesten, Pukal (82. Kirner), Hlavacek, Hareter (HZ. Kainzbauer), Kolm, Krepelka, Tiefenbacher, Ikic, Jamgotschjan (68. Holler)

Pottenstein: Marinkovic, Zigeuner (85. Pachtner), Neubauer, Aydin, Habeler (HZ. Dzananovic), Karlsson, Grabenweger, Jovanovic, Riesner, Ivanovic, Tadic (60. Pollek)

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric