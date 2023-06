Ein trauriger Trend

Und da sind es zwei Vereine weniger im Bezirk. Sooß kann in der kommenden Saison keine Mannschaft mehr in der 2. Klasse Triestingtal stellen. Nach dem Aus vom ASV Baden im Vorjahr ist das das zweite Aus in einem Jahr.

Die Gründe sind vielschichtig. Das Hauptproblem bleibt aber, dass willige Funktionäre rar gesät sind. Schon beim ASV war das alleinige Dasein des kürzlich verstorbenen Rudi Prucha ein Problem. In Sooß ist es nicht anders, wo sich Peter Miglitsch neben seiner Tätigkeit als Obmann und Trainer um zahlreiche andere Dinge kümmern muss.

Ein Trend, der bei vielen Vereinen gang und gäbe ist. Und in weiterer Zukunft wohl noch andere Clubs im Bezirk zum Opfer fallen.

Anders ist die Situation in Bad Vöslau. Da wollte Sektionsleiter Wolfgang Benesch mit der Frauenmannschaft weitermachen, Obmann Behrooz Khiaban sah aber die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. So verlieren Frauen, deren Spielmöglichkeiten rar gesät sind, eine weitere Möglichkeit ihrem Hobby nachzugehen.