Pfaffstätten macht Titelrennen heiß

Pfaffstätten - Enzesfeld/H. 3:2. Perfektes Fußballwetter, 350 Zuseher und zwei absolute Spitzenmannschaft der zweiten Klasse Triestingtal - besserer Voraussetzungen hätte man sich für das Spitzenspiel der Runde wohl nicht wünschen können.

Und auch auf dem Rasen hielt das Spiel, was es versprochen hatte. Beide Mannschaft kamen zu ihren guten Möglichkeiten wobei der angeschlagene Titelfavorit aus Enzesfeld bereits in der 6. Minute zum 1:0 durch Ramazan Comak traf. Auch in der Folge sahen beide Trainer eine rassante Partie in der ein weiterer Torerfolg aber vorerst ausbleiben sollte.

Pfaffstätten dreht Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel stand das Spiel weiterhin auf Messers Schneide und so war der Jubel auf der Bank und auf den Rängen der Hirtenberger bereits grenzenlos, als ein Freistoß von Nihat Güzel (60.) den Weg ins Tor fand.

Nur wenige Minuten später reichte ein unachtsamer Moment der Hausherren aber dazu, dass Moritz Schmid (65.) auf 1:2 für seine Mannschaft verkürzte. Nun war den Enzesfeldern die Nervosität anzusehen und als Moritz Schmid nach einer weiteren Ecke auf 2:2 stellte, ahnte man bereits eine turbulente Schlussphase.

„Dann wollten wir einfach mehr und konnten befreiter aufspielen als Enzesfeld“, sah Pfaffstätten-Trainer Marek Kascak einen psychologischen Vorteil bei seiner Mannschaft.

Und in der Nachspielzeit sollte sich dieser auch auszahlen: Ein Lochpass landete vor den Füßen von Lorenz Nezaj und dieser schob überlegt zum 3:2 für Pfaffstätten ein.

„Die letzten 2 Wochen waren wirklich nicht einfach. Wir haben viele wichtige Ausfälle kompensieren müssen. Speziell in der Defensive haben wir durch die vielen Umstellungen in den letzten zwei Wochen ein wenig an Stabilität verloren, was eigentlich unsere Stärke war. Die letzten negativen Ergebnisse sind natürlich sehr schmerzhaft aber wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken“, steht die Mannschaft von Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan noch immer zwei Punkte vor Pottenstein in der Tabelle.

Statistik:

Pfaffstätten - Enzesfeld / H. 3:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (8.) Comak, 0:2 (60., Freistoß) Güzel, 1:2 (65.) Schmid, 2:2 (73.) Schmid, 3:2 (90+3.) Nezaj

Karten: Dörfler (3., Gelbe Karte Unsportl.), Kascak (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)Demirel (90., Gelbe Karte Unsportl.), Krivaqa (66., Gelbe Karte Foul)

Pfaffstätten: Neumann, Friedl (80. Hartmann), Schmid, Sinkovits (85. Hardt), Karlhofer, Seiler, Knollmüller, Dörfler, Ekinci (63. Schedel), Deimel, Hofstädter (63. Nezaj)

Enzesfeld / H.: Seitl, Andjelovic (61. Demirel), Dragomirovic, Feibel, Bauer, Krivaqa, Schabauer (50. Güzel), Erdogdu (50. Lunczer), Macourek, Comak (76. Wolfig), Pammer

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil