Pfaffstätten - Schönau 6:1. Von Minute eins an hatten die Hausherren in Pfaffstätten die Partie fest im Griff, scheiterten allerdings immer wieder an der eigenen Chancenauswertung oder an Schönau-Keeper Dalibor Grujic.

Youngsters machen gute Figur

Auf der Seite der Pfaffstättner waren insgesamt sechs Spieler aus der U17, die an diesem Wochenende Spielfrei hatten, auf dem Spielfeld. „Um zu sehen wer vielleicht nächste Saison auch eine wirkliche Option sein könnte“, erklärte Trainer Marek Kascak das Jugend-Projekt.

Und auch mit dem Tore schießen klappte es nach dem Seitenwechsel wie gewünscht: Ein Ekinci-Hattrick stellte innerhalb von 15-Minuten auf 3:1 und entschied somit die Partie. Am Ende war auch der 6:1-Erfolg in der Höhe verdient.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Schönau-Trainer Gerald Sedlacek nach der Partie: „Von Nichts in der ersten Hälfte haben wir uns in der zweiten Hälfte dann noch auf doppelt Nichts gesteigert, das war inferior. Vielleicht waren meine Spieler überrascht, dass die Sonne geschienen hat oder sie haben eine Sportart ausprobiert, die ich noch nicht kenne.“

Statistik:

Pfaffstätten - Schönau 6:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (51.) Ekinci, 1:1 (52.) Ates, 2:1 (58., Elfmeter) Ekinci, 3:1 (59.) Ekinci, 4:1 (68.) Schmid, 5:1 (74.) Firlinger, 6:1 (80.) Seiler

Karten: Ates (71., Gelbe Karte Foul), Simic (57., Gelbe Karte Foul)

Pfaffstätten: Xhelili (HZ. Ekinci), Neumann (65. Klemm), Nezaj (65. Schmid), Burkert, Friedl, Hofstädter (65. Firlinger), Seiler, Schmid Moritz, Dörfler (70. Schenk), Staudinger, Karlhofer

Schönau: Simic, Horvath, Adigüzel, Ates, Geissler, Jagnesak, Gamper, Secco, Öztürk, Neidhardt (HZ. Alavantic), Grujic

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Halit Gültekin