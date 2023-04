Späte Tore ebneten Sieg

Anfangs war die Gegenwehr der Teesdorfer, die ihre verschenkte 2:0-Führung vom Wochenende vergessen machen wollten, groß und so rechnete kurz vor dem Pausenpfiff bereits alles mit einem 0:0.

Doch quasi mit dem Pausenpfiff tauchte Ozan Aydin plötzlich vor dem Kasten der Teesdorfer auf und verwertete zum 1:0 für die Hausherren.

Spannende Schlussphase und Ausschluss

Auch nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide in dem beide Mannschaften zu Möglichkeiten kommen sollten. Mit einer 1:0-Führung zitterten die Pottensteiner, Enzesfelds erster Verfolger, also bis in Schlussminuten.

Dort erlöste Sasa Pantic (90.) die Hausherren entgültig - die Draufgabe folge in der siebten Minute der Nachspielzeit durch Yannick Pollek.

Einen schmerzhaften Ausfall muss die Truppe von Lukas Grandl allerdings in der kommenden Woche hinnehmen: Stürmer Sasa Pantic ließ sich in der Nachspielzeit zu seiner zweiten Gelben Karte wegen Kritik hinreißen und fehlt somit gegen Gumpoldskirchen.

Statistik:

Pottenstein - Teesdorf 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (45+1.) Aydin, 2:0 (90.) Pantic, 3:0 (90+7.) Pollek

Karten: Neubauer (73., Gelbe Karte Foul), Aydin (57., Gelbe Karte Unsportl.), Pantic (90+2., Gelbe Karte sonst.), Ivanovic (49., Gelbe Karte Foul), Pantic (90+2., Gelb/Rote Karte Kritik)Engelschall (90+2., Gelbe Karte sonst.), Fassl (86., Gelbe Karte Kritik)

Pottenstein: Grabenweger, Tadic (61. Pantic), Jovanovic (84. Pachtner), Karlsson (61. Zigeuner), Ivanovic, Aydin, Marinkovic, Riesner, Neubauer, Dzananovic, Habeler (71. Pollek)

Teesdorf: Engelschall (61. Dreher), Mitter, Neusiedler, Reischer (11. Domes), Mihaly, Manhart, Majdančić, Wagner Stefan, Kopranovic, Fassl, Ahmetovic (84. Rock)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Linder