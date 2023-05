Das Spiel der letzten Chancen

Für Enzesfeld-Trainer Sezer Özkan war nach dem Befreiungsschlag gegen Blumau klar: „Für uns waren es sechs Finalspiele und jetzt sind es fünf. Das erste Finalspiel haben wir erfolgreich bestanden.“

Gegen die schwächelnden Teesdorfer will man sich nun für das größte der noch kommenden Finalspiele, jenes gegen Pottenstein in der darauffolgenden Woche warm schießen.

Der Optimismus auf seiten der Teesdorfer ist nach dem 0:3 gegen Sooß begrentzt: „Wenn wir so gegen Enzesfeld auftreten, dann bekommen wir auf den Deckel“, so Obmann Heissenberger.

Teesdorf - Enzesfeld, Freitag, 19.30 Uhr.

Wer kann Formkurve bestätigen?

Gumpoldskirchen gelang gegen Klausen der zweite Erfolg in Folge und so klopft man an die Top sechs, die Trainer Mario Dorner noch erreichen möchte, wieder kräftig an.

Auch Schönau-Trainer Gerald Sedlacek gab sich, trotz Niederlage gegen Pottenstein, zufrieden mit seiner Mannschaft: „Die Jungs haben trotz dieser schwierigen Umstände, Moral bewiesen und Pottenstein zumindest phasenweise gefordert“, hofft Sedlacek, dass man die Formkurve mit wieder genesenen Spielern weiterhin bestätigen kann.

Gumpoldskirchen - Schönau, Freitag, 19.30 Uhr.

Pflichtaufgabe vor großem Showdown

Auch wenn der SV Sooß, am vergangenen Wochenende gegen Teesdorf, den ersten vollen Erfolg der Rückrunde einfahren konnten, so sind die Rollen doch klar verteilt.

Der SC Pottenstein geht nach einem hart erkämpften 2:0-Erfolg in Schönau als noch ungeschlagenes Team der Rückrunde in die Begegnung und möchte eine Woche darauf gegen Enzesfeld erstmals die Tabellenführung übernehmen. Gegen Sooß darf daher kein Ausrutscher passieren.

Pottenstein - Sooss, Freitag, 19.30 Uhr.

Brisantes Kellerduell

Seit der übernahme von Mario Cvisic auch von den Gegnern immer wieder gelobt und einer großartigen Entwicklung attestiert, konnten die Günselsdorfer am Papier noch nicht die ganz großen Erfolge feiern.

Beim ASK Blumau galt nach einer unsicheren Vorbereitung und dem Wechsel auf ASK-Legende Hannes Pokorny gar die Devise „überleben“. Sportlich holte man sich gegen Enzesfeld erst eine 0:6-Niederlage ab, ist sich laut Pokorny aber bewusst, dass das nicht die Gradmesser sind.

Für beide Mannschaften geht es in einem wohl ausgeglichenen Spiel darum Platz elf abzusichern und noch einmal auf die Top-Ten anzuschließen.

Blumau - Günselsdorf, Samstag, 17 Uhr.

Unbeschwert zum nächsten Sieg?

Einzig gegen Pottenstein mussten die Pfaffstättner diese Rückrunde eine Niederlage hinnehmen, sonst zeigte sich die Mannschaft von Marek Kascak teils stark verbessert im Vergleich zur Hinrunde. Überraschte zum Beispiel gegen Enzesfeld mit einem Sieg nach Rückstand.

Die Tribuswinkler gehen hingegen nach einer enttäuschenden Rückrunde als klarer Aussenseiter in die Partie. Vor allem vor dem Tor will die Truppe von Zoran Budimir ihre Ladehemmungen lösen.

Pfaffstätten - Tribuswinkel, Samstag, 17 Uhr.

Einer darf bleiben

Momentan spitzt sich alles auf den großen Meisterkampf zwischen Enzesfeld und Pottenstein zu. Aber wenn sich zwei streiten, dann freut sich manchmal auch einfach nur der Dritte. Wer dieser Dritte sein könnte, dass wird sich am kommenden Wochenende in Alland zeigen.

Beide Mannschaften liegen in Schlagdistanz auf das Spitzenduo und könnten, sollten das Spitzenspiel in der kommenden Woche remis ausgehen, noch einmal ein kräftiges Wörtchen mitreden.

Dennoch heißt es diese Woche im Spitzenspiel wohl: Ein Sieg ist Pflicht.

Alland - Leobersdorf, Sonntag, 17 Uhr.