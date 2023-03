Die Runde der Jäger

Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Sooß kann sich Tabellenführer Enzesfeld einmal zurücklehnen, ist diese Woche spielfrei. Dank des Pottensteiner Sieges in Alland (1:0) ist der Vorsprung der Özkan-Elf auf neun Zähler angewachsen. Es scheint fast ausgeschlossen, dass den BSV noch irgendwer von der Spitze verdrängt. Der Rest der Liga kämpft höchstwahrscheinlich nur mehr um Platz zwei. Dieses Rennen verspricht Spannung. Zwischen Alland und dem Achten Gumpoldskirchen liegen aktuell nämlich nur sieben Punkte. Und diese beiden Mannschaften eröffnen am Freitagabend im direkten Duell auch die 15. Runde. Die Allander konnten in der 2. Klasse Triestingtal noch nie gegen die Weinortler gewinnen. Im Herbst endete die Partie 0:0.

Pottenstein will die nächste Revanche

Gleichzeitig ist der Tabellendritte Pottenstein zu Hause gegen Pfaffstätten gefordert. Beide Mannschaften starteten am vergangenen Wochenende mit einem Sieg ins Frühjahr. Im Herbst setzte es für Pottenstein nach der Auftaktpleite gegen Alland in Pfaffstätten ein herbes 2:5. Wiedergutmachung ist angesagt, genauso wie Teesdorf im Derby gegen Blumau. Der ATSV kassierte zuletzt gegen Pfaffstätten nämlich eine 1:2-Pleite, während Blumau eine turbulente Vorbereitung, inklusive Trainerwechsel von Manfred Zöchling auf Hannes Pokorny, hinter sich hat.

Klausen will Leobersdorf-Express stoppen

Eine Schmach in Runde eins erlebte Tribuswinkel, das sich daheim Schlusslicht Klausen-Lepoldsdorf/Altenmarkt mit 1:2 geschlagen geben musste. Jetzt geht es für den Tabellensechsten zum Zehnten Schönau. Klausen, das Überraschungsteam der ersten Runde trifft daheim auf Leobersdorf. Die Scharrach-Elf machte zuletzt mit Gumpoldskirchen kurzen Prozess (4:1). In den letzten vier Spielen gegen Klausen erzielte der ASC nicht weniger als 27 Tore. Mit so einer Statistik können Sooß und Günselsdorf nicht aufwarten. Die Sooßer sind als Neunter im Niemandsland. Günselsdorf würde sich mit einem Sieg wahrscheinlich etwas von der Konkurrenz im Kampf um die Rote Laterne lösen.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Gumpoldskirchen - Alland (Schuster), Teesdorf - Blumau (Rehrl), Pottenstein - Pfaffstätten (Gyarmati).- Samstag, 16.30 Uhr: Sooss - Günselsdorf (Gültekin), Schönau - Tribuswinkel (Sungur).- 17 Uhr: Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt - Leobersdorf (Krzalic).