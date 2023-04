Eine Runde der Gegensätze

Werbung

Enzesfeld erfüllte auch in Günseldorf die Hausaufgaben. Mit einem komfortablen 4:0-Sieg bleibt die Özkan-Elf komfortabel voran. Am Samstag empfängt der Leader Tribuswinkel. Die Blau-Weißen machten zuletzt mit dem 0:0 gegen Sooß einen kleinen Schritt aus der Krise, ob Königstransfer Denis Hamzic jemals für die Tribuswinkler auflaufen wird, ist hingegen fraglich. Der Stürmer fehlt bis auf weiteres aus persönlichen Gründen.

Besser läuft es beim anderen Offensivkracher, der im Winter in der 2. Klasse Triestingtal andockte. Sasa Pantic traf bisher in all seinen drei Pflichtspielen, die er für Pottenstein bestritt. Die Schwarz-Weißen gewannen auch alle drei Begegnungen im Frühjahr. Am Freitag geht es für den Tabellenzweiten gegen Teesdorf. Der ATSV startete eher schleppend ins Frühjahr, ist aber trotzdem noch im Rennen um einen Top-Fünf-Platz.

Gumpoldskirchen um Wiedergutmachung bemüht

Dieses Ziel hat auch Gumpoldskirchen noch vor Augen, allerdings müssen die Weinortler rasch in die Spur kommen. Zuletzt gab es in Pfaffstätten eine schallende 1:7-Ohrfeige. Am Freitag geht es für die SVg daheim gegen Blumau. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten wollen sich die Gumpoldskirchner für das Debakel in der Vorwoche rehabilitieren. Am Samstag greift dann unter anderem der Tabellendritte Leobersdorf ins Geschehen ein. Der ASC gewann in der Rückrunde bis dato alle Spiele. Eine Bilanz, von der Sooß nur träumen kann, immerhin gab es in Tribuswinkel den ersten Zähler im Frühjahr.

Den ersten Sieg als Alland-Trainer feierte zuletzt Norbert Babanits, der das Derby gegen Klausen-Leopoldsdorf mit seiner Mannschaft 3:0 gewann. Nun geht es nach Schönau. Ein unangenehmer Gegner, der Leobersdorf in der Vorwoche das Leben schwer machte, nur 0:1 verlor. Gut unterwegs sind auch die Pfaffstättner, die 2023 schon sechs Punkte einfuhren und auf Kurs Top-Fünf liegen. Am Sonntag geht es zum Tabellenletzten Klausen-Leopoldsdorf.