Leobersdorf will Enzesfeld entzaubern

Von Sooß bis Pottenstein - im gesamten Triestingtal fiel die letzte Runde, mit Ausnahme von Klausen-Leopoldsdorf gegen Pfaffstätten, nach anhaltendem Regenschauer, im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Nun wartet für den Tabellenersten Enzesfeld der erste richtige Härtetest der Rückrunde. In Leobersdorf soll der Vorsprung gegenüber den Verfolgern ausgebaut werden, doch Enzesfeld-Coach Sezer Özkan möchte vor der Partie keine Nervosität aufkommen lassen: „Natürlich besitzt Leobersdorf auch sehr viel Qualität, aber für uns ist es ein Spiel wie jedes andere. Wir wollen als Mannschaft verteidigen, einen guten Fußball spielen und gemeinsam gewinnen.“

Am Papier steht der klare Favorit fest, denn Enzesfeld kann mit einer beeindruckenden Derbybilanz gegen Leobersdorf aufwarten. Der letzte Sieg gelang dem ASC am 12. Mai 2017, also vor knapp sechs Jahren. Auf der Bank bei den Enzesfeldern saß damals bereits Sezer Özkan und aufseiten der Leobersdorfer jubelte ein gewisser Christopher Scharrach nach seinem Treffer zum 2:0. Heute ist Scharrach noch immer lenkender Motor seiner Leobersdorfer und möchte die Unserie als Spielertrainer beenden: „Es wird ein spannendes und wahrscheinlich auch kampfbetontes Derby werden. Das sind die Spiele, auf die man in einer Vorbereitung hinarbeitet.“

Der Kampf gegen dir Rote Laterne

Wer wird in der Saison Letzter? Die Begegnung zwischen Blumau und Klausen-Leopoldsdorf wird (vor-)entscheidend. Derzeit liegen die beiden Vereine mit jeweils sieben Punkten gleichauf. Am Freitagabend trifft Teesdorf auf Gumpoldskirchen. Beide Mannschaften kamen eher schleppend ins Frühjahr, drohen im Kampf um die Top-Fünf-Plätze ins Hintertreffen zu geraten. Selbiges gilt für Tribuswinkel. Der Absteiger hat am Freitag Günselsdorf zu Gast. Die Cvisic-Elf macht in der bisherigen Rückrunde eine gute Figur, könnte sich mit einem weiteren Erfolg an die einstelligen Tabellenplätze heranschieben.

Am Samstag gehen die viertplatzierten Allander als Favorit ins Heimspiel gegen Sooß, das in der Rückrunde erst einen Punkt einfuhr. Pfaffstätten möchte seinen fünften Platz gegen den Tabellenzehnten Schönau absichern.

Die Runde im Überblick

Freitag 19:30 Uhr:Tribuswinkel - Günselsdorf (Cakmak) Teesdorf - Gumpoldskirchen (Snopek) Leobersdorf - Enzesfeld / H. (Erkus) Samstag 16:30 Uhr:Pfaffstätten - Schönau (Gültekin) Alland - Sooss (Muslii) Blumau - SG Klausen-Leopoldsdorf / Altenmarkt (Braha)