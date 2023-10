Nur ein Sieg zählt im Duell der Enttäuschten

Gumpoldskirchen - Blumau, Freitag, 19:30 Uhr

Gumpoldskirchen-Coach Mario Dorner hofft auf ein anderes Gesicht seiner Mannschaft, kann er im Duell mit Blumau endlich wieder fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Doch die SVG ist gewarnt: Nach dem ersten Sieg der Saison, im Derby gegen Teesdorf, kommen die Blumauer mit breiter Brust nach Gumpoldskirchen.

Leobersdorf - Günselsdorf, Freitag, 19:30 Uhr

Der noch ungeschlagene Tabellenführer trifft auf das Überraschungsteam der Saison. Die Günselsdorfer zeigten diese Saison bereits, dass sie mit den absoluten Top-Mannschaften der Liga mithalten können. Jetzt wartet die wohl größte Herausforderung bis jetzt, denn für den Tabellenführer zählen nur drei Punkte.

Teesdorf - Pfaffstätten, Freitag, 19:30 Uhr

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht woran es liegt, momentan ist einfach der Wurm drinnen“, ist Teesdorf-Obmann Alois Heissenberger etwas ratlos ob der letzten Leistungen seiner Mannschaft. Auch die Pfaffstättner kassierten letzte Runde eine Abfuhr von den Felixdorfern. Es gilt für beide Mannschaften sich wieder aufzurichten.

Alland - Pottenstein, Samstag, 15:00 Uhr

Beide Mannschaften galten vor der Saison als Titelkandidaten, doch die Saison verlief sowohl für den SC Alland als auch den SC Pottenstein nicht nach Wunsch. Jetzt trifft der Siebte auf den Vierten und es geht darum sich versöhnlich in die Winterpause zu verabschieden. „Wir versuchen die Hinrunde noch so gut wie es geht abzuschließen und freuen uns ehrlich gesagt schon ein wenig auf die Winterpause“, so Alland-Coach Roland Babanits.

Felixdorf - Schönau, Samstag, 15:00 Uhr

Die Felixdorfer mussten zwar gegen Pottenstein und Leobersdorf schmerzhafte Niederlagen hinnehmen, gewannen ihre restlichen Partien aber allesamt recht souverän und so hält man bei dem besten Torverhältnis der Liga. Auch gegen Schönau ist ein Sturmlauf der Zöger-Elf zu erwarten und alles andere als ein klarer Sieg würde wohl als Enttäuschung gelten.

Klausen-Leopoldsdorf - Tribuswinkel, Samstag, 15:00 Uhr

Die Klausner halten trotz einiger guter Spiele erst bei fünf Punkte diese Saison. Zusätzlich fehlt Badri Hassan nach einer Gelb-Roten Karte gegen Pottenstein. „Wir spielen mit einer sehr jungen Mannschaft und ohne Druck. Die aufs und abs sind völlig in Ordnung“, möchte Tribuswinkel-Obmann Ernst Kopunec seinen Spielern den Druck nehmen.