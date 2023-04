Wackelt der Leader zu Ostern?

Werbung

In der Vorwoche legte Enzesfeld die Füße hoch, in der spielfreien Runde wuchs der Vorsprung in der Tabelle auf zehn Verlustpunkte an. Der BSV absolviert wohl nur mehr elf Abschiedsrunden durch die 2. Klasse Triestingtal. Der erste Stopp? Günselsdorf. Die Cvisic-Elf startete mit vier Punkten aus zwei Spielen passabel ins Frühjahr und konnte Enzesfeld auch schon im Herbst ärgern, wie kaum ein anderes Team. Die Günselsdorfer führten bis in die 83. Minute mit 1:0, verloren am Ende mit 1:3. Trotz allem: Günselsdorf bleibt in diesem Aufeinandertreffen der krasse Außenseiter.

Tribuswinkel sucht nach seiner Form

Ein Duell zweier Sorgenkinder steht währenddessen in Tribuswinkel am Spielplan. Die Hausherren starteten mit überraschenden Niederlagen gegen Klausen-Leopoldsdorf (2:3) und Schönau (2:5) ins Frühjahr. Der Absteiger aus der 1. Klasse Süd versinkt auch in der 2. Klasse Triestingtal immer mehr im tabellarischen Niemandsland, vielleicht gelingt gegen Sooß zumindest der erste Sieg im Jahr 2023, dennoch auch bei den Weinortler läuft es alles andere als rund. Trainer Stefan Maczko trat nach dem 0:4 gegen Günselsdorf zurück. Wie es ab Sommer mit der Sooßer Kampfmannschaft weitergeht? Die Zukunft ist aufgrund von Personalproblemen (wieder einmal) ungewiss.

Der Kampf um das Podest

Alles anderes als dicht ist auch die Kaderdecke in Blumau. Beim Frühjahresstart gegen Teesdorf präsentierten sich die Schwarz-Weißen zumindest konkurrenzfähig, Punkte gab es beim 1:2 keine. Am Samstag kommt mit Pottenstein aber noch einmal ein etwas schweres Kaliber auf die Trausmuth-Sportanlage. Die Triestingtaler sind seit dem Wochenende der erste Jäger von Leader Enzesfeld. Auch Leobersdorf setzte in den ersten beiden Frühjahresrunden zum Überholmanöver an, ist nun Dritter. Am Freitag geht es im Derby gegen Schönau, das mit vier Punkten auch einen beachtlichen Start ins Frühjahr hinlegte.

Alland lädt zum Karsamstag-Derby

Alland büßte hingegen an Terrain ein. Der Zweitplatzierte der Herbstsaison rutschte auf Rang vier ab. Am Karsamstag gibt es zu Hause das Derby gegen Schlusslicht Klausen. Ein Lokalduell, das in den letzten Jahren immer wieder für Überraschungen gut war. Klausen holte einmal ein 0:0, gewann einmal 1:0. Zwei der seltenen Erfolgserlebnisse in den letzten zweieinhalb Jahren. Eine ganz bittere Stunde war hingegen das 0:13 am 25. September 2021. Im Herbst setzte sich Alland 5:0 durch, möchte jetzt den ersten Sieg im Frühjahr einfahren. Gleichzeitig kämpft Gumpoldskirchen um den Kontakt zu den Top Fünf-Plätze. Dafür braucht es in Pfaffstätten Punkte.

Die nächste Runde

Freitag 19:30 Uhr:Leobersdorf - Schönau (Halefoglu) Tribuswinkel - Sooss (Previsic) Samstag 16:30 Uhr:Pfaffstätten - Gumpoldskirchen (Erkus) Alland - SG Klausen-Leopoldsdorf / Altenmarkt (Strauch) Blumau - Pottenstein (Henning) Sonntag 16:30 Uhr:Günselsdorf - Enzesfeld / H. (Hertelt)