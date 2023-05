Wackelt Enzesfeld weiter?

Enzesfelds imposante Serie ist zu Ende. Nach 938 Tagen, beziehungsweise 45 Spielen gab es am vergangenen Samstag wieder eine Niederlage - 0:1 gegen Alland. Nun darf Verfolger Pottenstein wieder auf den Meistertitel schielen. Der Rückstand beträgt nur mehr fünf Punkte. Vor zwei Wochen waren es noch zehn gewesen. Pottenstein sammelte in den fünf Runden im Jahr 2023 15 Punkte. Dass der Enzesfeld-Verfolger am Freitag seine weiße Weste ausziehen muss, ist unwahrscheinlich. Die Grandl-Elf empfängt den Tabellenletzten Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt.

Ungleich schwerer ist die Aufgabe, die auf Enzesfeld zukommt. Die Özkan-Elf muss nach Pfaffstätten. Die Hausherren sind nicht nur das beste Heimteam der gesamten Liga, sondern auch das drittbeste Team in der Rückrunden-Tabelle. Enzesfelds Sezer Özkan ist überzeugt, dass seine Mannschaft auf die Siegerstraße zurückkehrt: „Eine Siegermannschaft kommt stärker zurück und ich arbeite mit einer Siegermannschaft.“

Alland und Leobersdorf im Fernduell um Platz drei

Alland kam nach dem Sieg gegen Enzesfeld in Schönau nicht über ein 0:0 hinaus. Nach Verlustpunkten sind die Allander damit acht Punkte von Platz eins entfernt, wohl zu viel um noch einmal in den Titelkampf einzugreifen. Es geht um einen Platz am Podest. Auf dem Weg dorthin sind drei Punkte gegen Günselsdorf eingeplant. Schärfster Rivale für Alland im Kampf um einen Top-Drei-Platz ist Leobersdorf, das gegen im Frühjahr noch sieglose Tribuswinkel auf Sieg gepolt ist.

Abseits des Spitzenfelds prallen Teesdorf und Schönau im Derby aufeinander. Blumau könnte mit einem Sieg gegen Sooß noch einmal ins Rennen um die Plätze in den Top Ten eingreifen.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Pottenstein - SG Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt (Koc), Leobersdorf - Tribuswinkel (Görgülü) , Teesdorf - Schönau (Temizsoy).

Samstag, 16.30 Uhr: Blumau - Sooss (Scharl), Pfaffstätten - Enzesfeld / H. (Erdil), Alland - Günselsdorf (Kölemen).