Wer lässt Punkte im Meisterkampf?

Tribuswinkel - Alland, Freitag, 19.30 Uhr.

Die Tribuswinkler befinden sich in der Krise, noch immer wartet die Truppe von Zoran Budimir auf den ersten Sieg der Rückrunde. Ob dieser ausgerechnet gegen Alland gelingen soll wird sich zeigen. Alland ist zwar theoretisch noch immer im Meisterrennen, darf aber wohl keine Punkte mehr lassen. „Wir haben uns bis jetzt schwerer gegen vermeintlich schwächere Gegner getan. Jetzt können wir nur von Spiel zu Spiel schauen“, sieht Alland-Trainer Roland Babanits das Spiel als keinen Selbstläufer.

Enzesfeld will wieder siegen

Enzesfeld - Blumau, Samstag, 16.30 Uhr.

938 Tage war der BSV Enzesfeld ungeschlagen ehe diese Serie gegen Alland ein jähes Ende nahm. Nun folgte die zweite Niederlage in Folge - eine ungewohnte Situation für die Truppe von Sezer Özkan, die Wiedergutmachung möchte. Auch die zahlreichen Ausfälle, vor allem jene von Star-Innenverteidiger Emmanuel Oletu, dürfen nicht aus Ausrede gelten will man den knappen Vorsprung für den Titel noch in das Ziel retten.

Sooß noch ohne Sieg in der Rückrunde

Sooss - Teesdorf, Samstag, 16.30 Uhr.

Die Sooßer konnten diese Rückrunde noch kein Spiel für sich entscheiden und somit geht man gegen den ATSV Teesdorf als Außenseiter in die Partie. Die Truppe von Roman Engelschall agierte vor dem Tor zuletzt zwar etwas glücklos, findet aber spielerisch immer wieder gute Lösungen: „Wir bringen teilweise gute Leistungen auf den Platz, agieren vor dem Tor aber nicht konsequent genug. Der Mannschaft kann man aber wenig vorwerfen“, so Teesdorf-Obmann Alois Heissenberger.

Beim Schlusslicht zu Gast

Klausen-Leopoldsdorf/Altenmarkt - Gumpoldskirchen, Samstag, 17 Uhr.

Zuletzt konnten die Klausner den aktuell groß aufspielenden Pottensteinern beinahe den Zahn ziehen. Grund dafür war eine sehr defensive Ausrichtung auf die man sich wieder zurückbesinnte, nachdem man es in den letzten Wochen auch vermehrt mit spielerischen Lösungen versuchte. Auch wenn die Gumpoldskirchner etwas holprig in die Rückrunde gestartet sind, war das letzte Spiel vor der spielfreien Woche ein ungefährdeter 4:0-Sieg über Blumau. Darauf möchte die Mannschaft von Mario Dorner aufbauen.

Pottenstein will weiter Druck aufbauen

Schönau - Pottenstein, Samstag, 16.30 Uhr.

„Jetzt müssen wir uns einmal auf das Spiel gegen Schönau konzentrieren. Sie haben momentan einen richtigen Lauf und in Schönau ist es sowieso immer unangenehm zu spielen“, bricht Pottenstein-Trainer Lukas Grandl Diskussionen über das potenzielle direkte Duell gegen Enzesfeld in drei Wochen sofort ab. Denn die Schönauer konnten diese Saison bereits Alland und Pfaffstätten um Punkte bringen.

Mit Sieg gegen Leader im Rücken

Günselsdorf - Pfaffstätten, Sonntag, 16.30 Uhr.

Günselsdorf tritt seit der Übernahme von Mario Cvisic kompakter auf und konnte auf der spielerischen Ebene schon einige Partien überraschend offen halten. Für Pfaffstätten ist nach dem Sieg gegen Enzesfeld theoretisch sogar noch der Titel in Griffweite. Trainer Marek Kascak möchte davon allerdings nichts wissen: „Daran denken wir überhaupt nicht und gehen ohne Druck in die restlichen Spiele. Die Vorzeichen vom Spiel gegen Enzesfeld haben sich geändert. Gegen Günselsdorf gehen wir als großer Favorit in die Partie und sie werden 100 Prozent geben um uns ein Bein zu stellen.“