Der SC Günselsdorf will es wissen

In den letzten Jahren eher als Prügelknabe der Liga, nimmt die Entwicklung der Günselsdorfer seit der Übernahme von Jungtrainer Mario Cvisic einen steilen Weg nach oben. Vor der Saison verkündete man sogar mit breiter Brust „im oberen Drittel mitspielen zu wollen“ und bis jetzt scheint man sich mit diesem Vorhaben nicht zu viel vorgenommen zu haben.

Obwohl erst drei Runden gespielt sind, zeigt sich die Cvisic-Elf in allen drei Spielen mehr als nur konkurrenzfähig und rangiert, nach unter anderem einem Unentschieden gegen Pfaffstätten, auf dem vierten Tabellenplatz.

„Es macht mich stolz, dass sich die harte Arbeit von den Burschen bezahlt macht und dass wir zurzeit wirklich die Ergebnisse liefern. Auch wenn es am Papier knapp wird, wie das Spiel gegen Schönau, finde ich, dass das hoch verdiente Siege waren. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen jeden Gegner ärgern“, so Cvisic.

Neuzugänge glänzen

Auch die Neuzugänge, wie etwa das Enzesfelder-Duo bestehend aus Ramazan Comak und Hüseyin Erdogdu, fügen sich nahtlos in die Mannschaft der Günselsdorfer ein. Dennoch sieht Trainer Cvisic noch einiges an Entwicklungspotential: „Wir vergeben in jedem Spiel riesige Chancen. In der Hinsicht sind wir noch naiv, können die Partie nicht killen.“