Nach 30 Jahren ist genug

Saisonende ist meistens auch der Moment der großen Abschiede. Neben Pfaffstätten Kapitän Alexander Friedl hat im letzten Spiel der Saison auch Leopold Zwinz zum letzten Mal die Fußballschuhe in einer Kampfmannschaft geschnürt.

Zwanzig Minuten waren im Spiel der Günselsdorfer in Klausen-Leopoldsdorf gespielt, da setzte Leopold Zwinz zu einem besonderen Torjubel an. Es sollte sein Letzter gewesen sein. Vom Punkt aus erzielte der Verteidiger sein erst 21. Tor im 448 Spiel seiner Karriere. Am Ende konnten die Günselsdorfer ein knappes 2:1 über die Zeit retten. „Es war ein schöner Abschied, für den ich mich auch bei meiner Mannschaft und meinen Freunden bedanken möchte, welche dies zu einem ganz besonderen Moment gemacht haben“, so Zwinz über seine letzten 90 Minuten im Kampfmannschaftsfußball.

Vor rund 30 Jahren begann die fußballerische Reise von Zwinz, die er großteils beim SC Perchtoldsdorf bzw. der Wiener Viktoria verbrachte.

Erinnerungen voller Highlights

Aus dieser Zeit stammen auch viele unvergessliche Momente für den 37-Jährigen: „Die Highlights meiner Laufbahn waren die Toto-Cup-Finali im Happelstadion, die Ehre mit einer Vielzahl an Ex-Profis zusammenzuspielen. Spezielle Spiele wie etwa ein Sieg gegen die Austria Amateure bzw. die St Pölten Amateure“, schwärmt Zwinz von höherklassigen Duellen.

Jetzt ist für Leopold Zwinz die Zeit gekommen auf seinen Körper zu hören: „Es ist mit 37 Jahren ein Zeitpunkt wo man mit gutem Gewissen aufhören kann. Nach fast 20 Jahren Kampfmanschaft waren auch die regelmäßigen Termine an den Wochenenden bzw. die Vorbereitung im Sommer und Winter schon zeit- und kraftraubend.“