Das Ende der Ära Grandl in Pottenstein

Seit vergangenen Mittwoch, also noch vor dem Spiel der Pottensteiner gegen Blumau, ist Trainer Lukas Grandl nicht mehr im Amt. Eine Niederlage gegen Günselsdorf und ein Unentschieden gegen Schönau dürften zu viel für die Ambitionen des Meisterkandidaten gewesen sein. Überraschend kam der Abschied für Grandl dennoch: „Die Nachricht, trotz der vollen Unterstützung der Mannschaft, hat mich verwundert. Von meiner Seite finde ich es sehr schade, da wir in den letzten 19 Spielen nur ein Match verloren haben. Ich kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit in Pottenstein zurückblicken“, so der scheidende Trainer.

Auch von Vereinsseite bestätigt man, dass Grandl die Unterstützung der Mannschaft genoss, dennoch sah sich der Vorstand gezwungen zu handeln: „Wir haben noch immer große Ziele und nach den letzten Ergebnissen haben wir gefunden, dass es besser ist schneller zu handeln als zu spät“, so der Sportliche-Leiter und Obmann-Stellvertreter Haydar Sahin. Denn auch ein klärendes Gespräch zu Beginn der Woche habe laut Sahin Auffassungsunterschiede deutlich gemacht.

Übernehmen wird jetzt ein internes Zweiergespann - der letzte Pottensteiner-Meistertrainer, Gerhard Fürst wird gemeinsam mit Christoph Neubauer das Training leiten.