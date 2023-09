Favorit lässt erstmals Federn

Die Favoritenrolle hätte vor dem Spiel zwischen Pottenstein und Schönau nicht klarer verteilt sein können, denn der ungeschlagene Tabellenführer traf zu Hause auf noch sieglose Schönauer, die sich zuvor erst einen Punkt im Kellerduell mit Blumau erkämpfen konnten.

Die Partie David gegen Goliath verlief dann anfangs auch so, wie man es sich vor dem Spiel erwarten konnte: Viel Ballbesitz für den Tabellenführer und Top-Stürmer Sasa Pantic sorgte mit einem Doppelpack (16., 65.) für das 2:0. Pantic durfte nach seinem zweiten Treffer in der 70. Minute dann, ebenso wie die Teamkollegen Ozan Aydin und Dominic Neubauer in den wohlverdienten Feierabend und sich die letzten Minuten von außerhalb des Spielfeldes anschauen.

Dort sah er, wie plötzlich die Schönauer das Heft in die Hand nahmen und durch einen Standard auf 1:2 verkürzten - in der 90. Minute gar den umjubelten Ausgleich erzielten.

Ein Dämpfer mit dem wohl niemand auf Seiten der Pottensteiner gerechnet hatte: „Natürlich haben wir uns mehr erwartet aber wir werden uns jetzt sicher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es sind erst vier Runden gespielt. Es ist nichts passiert, auch wenn es ärgerlich ist“, so Trainer Lukas Grandl.